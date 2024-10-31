ОДИН ВОПРОС Как работодатель может контролировать сотрудника, работающего удаленно?

Консультант по психическому здоровью Инспекции труда Йохан Пастарус:

- Работодатели могут регулировать рабочие помещения и следить за тем, чтобы рабочая среда соответствовала требованиям Закона о гигиене и безопасности труда. Однако в случае домашнего офиса работодатель не может видеть, где на самом деле выполняется работа, что может поставить под угрозу ответственность не только работника, но и работодателя за помещения, созданные для выполнения трудовых обязанностей.

Решение о домашнем офисе предполагает предварительный запрос о такой возможности, который должны подтвердить обе стороны. Работник должен подтвердить эргономичность, безопасность, защищенность и доступность рабочего места. Работодатель обязан предоставить сотруднику, работающему в домашнем офисе, знания об эргономике, о том, что от него требуется для безопасной работы и к кому он может обратиться в случае возникновения проблем.

Одна из самых новых психосоциальных опасностей в домашнем офисе - работа в одиночку в течение длительного времени, что может привести к социальной изоляции. Это, в свою очередь, может повлиять на восприятие работником своей работы и рабочих отношений. Работодатель должен принять меры по вовлечению человека, работающего в домашнем офисе, в более активное социальное взаимодействие.