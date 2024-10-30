ПЕРЕДОВИЦА Новых поблажек в языковых требованиях ждать не стоит

Городская управа Нарвы утверждает, что, несмотря на все усилия, к началу нового учебного года не удалось найти для учебных заведений всех необходимых специалистов с достаточным знанием эстонского языка, что вынуждает их нанимать людей без соответствующей квалификации.

В министерстве же считают такую практику незаконной и безосновательной, поскольку, по их мнению, у Нарвы достаточно возможностей найти людей, чьи навыки соответствуют требованиям для этих должностей. Они также получают достаточную поддержку со стороны государства.

При желании можно найти аргументы за и против с обеих сторон. Можно согласиться с министром в том, что на самом деле эти языковые требования возникли не в одночасье, а еще десять лет назад, и у города было достаточно времени, чтобы за эти годы найти необходимых специалистов. Вместе с тем можно констатировать, что, следовательно, и государство до сих пор смотрело сквозь пальцы на выполнение языковых требований, надеясь, что со временем все встанет на свои места.

Как ни странно, более эффективному исполнению закона посодействовала война в Украине, после начала которой правительство быстро осуществило переход на обучение на эстонском языке, а также начало строго контролировать уровень владения языком учителями. В последний момент эти требования были смягчены, и, возможно, это стало небольшим сигналом для нарвских властей, что уступки возможны и впредь. Но правительство знает, что большая часть общества думает об этих уступках, поэтому новые поблажки маловероятны.