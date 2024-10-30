Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 31 октября по 7 ноября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 31.10-07.11 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 31 октября
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Balletto di Milano": "Aria Tango... Bolero". Билет - 29-40 евро.
Пятница, 1 ноября
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - юбилейный концерт к 75-летию деятельности ансамбля народного танца "Kuljus".
Суббота, 2 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: День поминовения усопших. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Йыхвиской церкви в 15.00 в рамках концертной серии "Ingli puudutus" / "Прикосновение ангела" ко Дню поминовения усопших - концерт "Rahukellad" / "Колокола мира". Выступают Инна Лай (ручные колокола) и Пилле Метссон (орган). Прозвучат произведения эстонских и зарубежных композиторов: "Лебедь" Сен-Санса, "Ave Maria" Пьяццоллы, эстонский народный хорал "Mu süda, ärka üles" и др. Билет - 10-15 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 в рамках международного фестиваля духовной музыки - концерт вокального ансамбля "Мусикели". Билет - 11,60-16,60 евро.
Воскресенье, 3 ноября
* В Иллукаской церкви в 14.00 - время поминовения усопших: концерт ансамбля колокольчиков "Campanelli". В качестве платы за вход - добровольное пожертвование на установку памятной скамьи. Подробности: ene.raudar@alutagusevald.ee, тел. 588 56282.
Понедельник, 4 ноября
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки текстиля "Öö jutustab lugusid" / "Ночь рассказывает истории" Айникки Эйскоп, Сирье Раудсепп и Сигрид Хуйк (Таллинн). Выставка открыта до 30 ноября.
Вторник, 5 ноября
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - презентация книги Николая Павленко "Банный роман герцогини".
Среда, 6 ноября
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - "Наши люди - наше богатство", праздничный концерт к годовщине русского культурного общества "Надежда".
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Prime Orchestra": "Dance Symphony 80s-90s", новое музыкальное представление в стиле диско. Билет - 31,50-48,50 евро.
Четверг, 7 ноября
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт вокального ансамбля "The Real Group" (Швеция). Билет - 25-30 евро.
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - моноспектакль "Kleit, mina ja Milling". На сцене - Хенрик Норманн. Билет - 20 евро.
СПОРТ
Пятница, 1 ноября
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - народная лига по баскетболу: "BC Karjama" (Йыхви) - "Lüganuse".
* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Toila" - БК "HITO" / "Elvarem".
Суббота, 2 ноября
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.30 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Wolfrines" (Таллинн).
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве).
* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Tammeka U21" (Тарту).
* В Силламяэском спорткомплексе в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Silla FC" - ФК "Bunker Partner" (Таллинн).
Воскресенье, 3 ноября
* В Мяэтагузеском парке диск-гольфа на трассе "Kuninganna" в 11.00 - первое соревнование зимнего сезона в Ида-Вирумаа.
* В Нарвском спортцентре в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - ФК "Futsal" (Рапламаа).
РАЗНОЕ
Четверг, 31 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей.
Суббота, 2 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 11.00 - мастер-класс фольклорного танца Вирумаа. Руководитель - главный постановщик Вирумааского праздника танца 2024 года Марью Аул, аккомпанируют Меэли Ыунап и Диана Вейснер из "Alutaguse rahvamuusikud". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечеринка "Halloween". Вас ждет веселый шабаш с улетными играми и выступлениями озорных сирен и фурий под тыкводробильную музыку. Вход - 20 евро. Бронирование по тел. 5668 4792.
Воскресенье, 3 ноября
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - тыквенная вечеринка. Необходим костюм. Регистрация обязательна: тел. 5664 8917. Билет - 3,50 евро.
Четверг, 7 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей.
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