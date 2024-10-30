МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 31.10-07.11 Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 31 октября

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Balletto di Milano": "Aria Tango... Bolero". Билет - 29-40 евро.

Пятница, 1 ноября

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - юбилейный концерт к 75-летию деятельности ансамбля народного танца "Kuljus".

Суббота, 2 ноября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: День поминовения усопших. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

* В Йыхвиской церкви в 15.00 в рамках концертной серии "Ingli puudutus" / "Прикосновение ангела" ко Дню поминовения усопших - концерт "Rahukellad" / "Колокола мира". Выступают Инна Лай (ручные колокола) и Пилле Метссон (орган). Прозвучат произведения эстонских и зарубежных композиторов: "Лебедь" Сен-Санса, "Ave Maria" Пьяццоллы, эстонский народный хорал "Mu süda, ärka üles" и др. Билет - 10-15 евро.

"Мусикели". Фото: FB

* В Силламяэском центре культуры в 18.00 в рамках международного фестиваля духовной музыки - концерт вокального ансамбля "Мусикели". Билет - 11,60-16,60 евро.

Воскресенье, 3 ноября

* В Иллукаской церкви в 14.00 - время поминовения усопших: концерт ансамбля колокольчиков "Campanelli". В качестве платы за вход - добровольное пожертвование на установку памятной скамьи. Подробности: ene.raudar@alutagusevald.ee, тел. 588 56282.

Понедельник, 4 ноября

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки текстиля "Öö jutustab lugusid" / "Ночь рассказывает истории" Айникки Эйскоп, Сирье Раудсепп и Сигрид Хуйк (Таллинн). Выставка открыта до 30 ноября.

Вторник, 5 ноября

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - презентация книги Николая Павленко "Банный роман герцогини".

Среда, 6 ноября