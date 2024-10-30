Янек Пахка: Упадок в Кохтла-Ярве

Тот факт, что на работу приняли Рийну Иванову, меня не удивляет. Было предсказуемо, что ей так или иначе найдут подходящую должность. Однако возникают вопросы - почему, если действительно нужен такой руководитель проекта, не был объявлен конкурс, зачем создали новую должность руководителя в сфере образования и чем в таком случае занимается вице-мэр по образованию?

Сегодня с сожалением приходится признать, что город Кохтла-Ярве сталкивается с серьезным моральным и политическим кризисом. Городские власти достигли уровня, на котором на первый план выходит не благополучие сообщества, а личные амбиции и выгоды политиков. К сожалению, страдает весь город, так как нет никакого стремления к переменам, которые бы развивали регион и приносили в местную жизнь качество и долгосрочные инвестиции.

Вместо того чтобы сосредоточиться на новых возможностях, прогрессивном развитии и реальных потребностях города, социал-демократы совершили разворот и вернули модель руководства, проверенную центристами и используемую ими годами. Эта модель поддерживает тех, кто умеет эксплуатировать систему городского управления и политическую ситуацию в личных целях, не чувствуя никакой ответственности перед будущим Кохтла-Ярве. Это бюджетные паразиты, которые не знают другого способа жизни, кроме как паразитировать на средствах налогоплательщиков.

"Кохтла-Ярве сталкивается с серьезным моральным и политическим кризисом". Янек Пахка, председатель фракции "Restart" Кохтла-Ярвеского городского собрания

За всеми сомнительными решениями по вопросам персонала стоит очевидный панический страх социал-демократов потерять посты мэра и председателя городского собрания, поэтому они делают все, что требует от них коалиционный партнер. Члены коалиции в Кохтла-Ярве доказали, что у них нет принципов, ценностей и морали, которые должны быть основой работы любого ответственного политика. Последние политические решения были настолько абсурдными, что становится ясно: единственный истинный интерес политиков - личная выгода, а не улучшение качества жизни горожан.

Очевидно, что Кохтла-Ярве больше не управляется честно и прозрачно; руководители города разрушают будущее и возвращают к жизни кумовство, чтобы восстановить пищевую цепочку, которая на короткое время была разрушена в нашем городе. К сожалению, придется смириться с тем, что изменить нынешнюю ситуацию можно будет только на выборах в следующем году, когда жители смогут решить, продолжать ли кормить бюджетных паразитов или покончить с этим навсегда.