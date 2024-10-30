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Янек Пахка: Упадок в Кохтла-Ярве

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Янек Пахка, председатель фракции "Restart" Кохтла-Ярвеского городского собрания
Янек Пахка, председатель фракции "Restart" Кохтла-Ярвеского городского собрания Фото: Частный архив

Каждый раз, когда сегодняшние власти Кохтла-Ярве представляют какую-то очередную "гениальную" идею, кажется, что хуже уже быть не может. Однако может! И это вызывает опасение, что за год, оставшийся до новых выборов, город окажется в таком глубоком кризисе, что для выхода из него понадобится очень много времени.

Тот факт, что на работу приняли Рийну Иванову, меня не удивляет. Было предсказуемо, что ей так или иначе найдут подходящую должность. Однако возникают вопросы - почему, если действительно нужен такой руководитель проекта, не был объявлен конкурс, зачем создали новую должность руководителя в сфере образования и чем в таком случае занимается вице-мэр по образованию?

Сегодня с сожалением приходится признать, что город Кохтла-Ярве сталкивается с серьезным моральным и политическим кризисом. Городские власти достигли уровня, на котором на первый план выходит не благополучие сообщества, а личные амбиции и выгоды политиков. К сожалению, страдает весь город, так как нет никакого стремления к переменам, которые бы развивали регион и приносили в местную жизнь качество и долгосрочные инвестиции.

Вместо того чтобы сосредоточиться на новых возможностях, прогрессивном развитии и реальных потребностях города, социал-демократы совершили разворот и вернули модель руководства, проверенную центристами и используемую ими годами. Эта модель поддерживает тех, кто умеет эксплуатировать систему городского управления и политическую ситуацию в личных целях, не чувствуя никакой ответственности перед будущим Кохтла-Ярве. Это бюджетные паразиты, которые не знают другого способа жизни, кроме как паразитировать на средствах налогоплательщиков. 

"Кохтла-Ярве сталкивается с серьезным моральным и политическим кризисом".

Янек Пахка, председатель фракции "Restart" Кохтла-Ярвеского городского собрания

За всеми сомнительными решениями по вопросам персонала стоит очевидный панический страх социал-демократов потерять посты мэра и председателя городского собрания, поэтому они делают все, что требует от них коалиционный партнер. Члены коалиции в Кохтла-Ярве доказали, что у них нет принципов, ценностей и морали, которые должны быть основой работы любого ответственного политика. Последние политические решения были настолько абсурдными, что становится ясно: единственный истинный интерес политиков - личная выгода, а не улучшение качества жизни горожан.

Очевидно, что Кохтла-Ярве больше не управляется честно и прозрачно; руководители города разрушают будущее и возвращают к жизни кумовство, чтобы восстановить пищевую цепочку, которая на короткое время была разрушена в нашем городе. К сожалению, придется смириться с тем, что изменить нынешнюю ситуацию можно будет только на выборах в следующем году, когда жители смогут решить, продолжать ли кормить бюджетных паразитов или покончить с этим навсегда.

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