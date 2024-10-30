Липовые полицейские и соцработники снова поживились деньгами доверчивых граждан

Оказалось, еще на прошлой неделе, 24 октября, судя по сообщению Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, нарвитянину позвонил мошенник, который представился сотрудником социального департамента. Он сообщил по телефону, что при начислении пенсии была допущена ошибка, а для внесения исправлений мошенник попросил мужчину назвать личный код и код Smart ID. Узнав их, злоумышленник просто снял со счета доверчивой жертвы 5000 евро.

Далее, 28 октября жительнице Нарвы тоже позвонил мошенник, представившись полицейским. Он наврал женщине, что ее крестница де стала виновницей аварии и для избежания ее ареста нужно заплатить 100 тысяч евро. Потом для убедительности женщине также позвонила другая мошенница, которая притворилась той самой крестницей, якобы нуждающейся в помощи. Жертва изощренного обмана передала мошенникам 10000 евро.

Полиция ведет расследование обоих описанных случаев мошенничества, как и многих других схожих преступлений, зарегистрированных за последнее время.

В Департаменте социального страхования с сожалением подтверждают, что в последние недели им регулярно сообщают о мошеннических звонках от их имени. Как говорит руководитель отдела по работе с клиентами Маре Силлаотс, сквозной темой в таких звонках является якобы проблема с расчетом пенсионного стажа.

- Мошенники представляются сотрудниками Департамента социального страхования или пенсионного департамента и просят человека прийти на место, а также подтвердить свой приход по Smart-ID или mobiil-ID, - рассказала Силлаотс.

Она подчеркнула, что такого учреждения как пенсионный департамент вовсе не существует. "Всеми связанными с пенсией вопросами и выплатами занимается только Департамент социального страхования, но мы не звоним людям и никогда не просим их идентифицировать себя или поделиться с нами PIN-кодами", - настаивает Силлаотс.

Она рекомендует всем, кому поступают подобные подозрительные звонки, немедленно их прерывать и по возможности блокировать этот телефонный номер. "Если же вам причинили материальный ущерб, просим обращаться в полицию", - добавила Силлаотс.