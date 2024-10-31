В ноябре в Йыхвиском концертном доме прозвучит вокальная музыка высшего уровня

Группа "The Real Group" была основана сорок лет назад пятью студентами Королевской музыкальной академии в Стокгольме. Несмотря на то, что состав вокального ансамбля изменился, группа сохранила свое звучание и лицо, покоряя слушателей по всему миру.

Обладая уникальным и необъяснимым шведским звучанием, группа черпает вдохновение в традициях джаза, поп-музыки и североевропейской хоровой музыки. Участники коллектива говорят, что они - это отдельный жанр. Группа, которая уже неоднократно выступала в Эстонии, помимо Йыхви даст концерты в Таллинне, Тарту и Пярну.

В ноябре в турне отправится и Эстонский национальный мужской хор (дирижер Микк Юлеоя). Хор исполнит большой цикл, посвященный знаменательным датам эстонского народного календаря "Эстонские календарные песни", который считается знаковым в творчестве Вельо Тормиса. Здесь и в дальнейшем он посвятил себя изучению, пониманию и музыкальной интерпретации эстонских народных песен. Так Вельо Тормис стал композитором, которого знают и любят во всем мире.

Первыми исполнителями "Эстонских календарных песен" стали в 1968 году мужской и женский хоры Академии наук под управлением Арво Ратассеппа. Оставаясь скромным, автор сказал о своем опусе: "Если в этой музыке и есть что-то прекрасное, то только благодаря народной песне".

80-летний путь Эстонского национального мужского хора был полон трудностей и достижений. Юбилейный концерт - своего рода веха, и только хоровая музыка Вельо Тормиса могла стать его сердцем.

Вместе с Эстонским национальным мужским хором на сцене выступит хор девочек "Ellerhein" (дирижер Ингрид Кырвитс).