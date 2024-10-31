Идавирусцам предлагают стать "тенями" у профессионалов "Goltsman Ballet"

Новый спектакль вынесет на суд зрителей осмысление того, как могут строиться взаимоотношения природы и человека, как развивается ценность любви и заботы о природе и животных, как появляется уважение к другим людям и существам, создается толерантность и чувство единства. Но, кроме этого, коллектив "Goltsman Ballet" совместно с НКО "Центр развития человека" и партнерами из Ида-Вирумаа откроют идавирусцам двери в процесс создания уникальной постановки.

В Йыхви 8 ноября тридцать человек смогут попробовать свои силы в творческих, технических и других сферах театральной деятельности. Волонтеры соприкоснутся с творческим коллективом и сотрудниками "Goltsman Ballet", став "тенью" профессионалов на их рабочих местах, узнают изнутри о повседневных задачах и попробуют выполнить часть из них.

- Эта практика может вдохновить волонтеров на развитие новых навыков, придать им уверенности, а кому-то позволит переоценить свою карьеру, - объясняет цель эксперимента руководитель театра Мария Гольцман. - После премьеры артисты и волонтеры встретятся со зрителями, расскажут о себе, своей работе и достижениях, ответят на вопросы. Общение позволит больше узнать о творческих профессиях и организации театральных процессов, получить опыт и вдохновение.

Создатели постановки подчеркивают, что костюмы и декорации сделаны из переработанных материалов, природных объектов или повторно использованных вещей. В создании декораций участвовали волонтеры из приюта для животных Пяйте.

Частью специальной программы для волонтеров станет также мастер-класс по экологическим практикам, который пройдет в Нарве 9 ноября, участники вместе с нарвским художником Евгенией Николаевой будут создавать новые изделия из использованных материалов.

Руководитель проекта для волонтеров Анна Стрелец обещает много творчества, обсуждений о том, как сохранить экологичность, придать разумное потребление в искусстве и в жизни, создание творческих объектов из переработанных материалов. Языки общения - эстонский, русский, английский. Благодаря поддержке фонда справедливого перехода участие для волонтеров бесплатное, но так как количество мест ограничено, необходима регистрация: balletgoltsman@gmail.com.