Государство вновь отступает из Ида-Вирумаа Йыхвиский дом суда могут закрыть

На прошлой неделе руководство Вируского уездного суда созвало веб-собрание, на котором работникам сообщили, что в связи с мерами экономии Министерство юстиции предписало конкретные бюджетные инструкции, в соответствии с которыми суду надо изыскать возможности уменьшить расходы в 2026 году примерно на 300000 евро. В следующие два года суммы стали бы еще крупнее. Было сказано, что рассматриваются разные варианты: либо сократить пятерых судебных юристов или десять секретарей заседаний, либо закрыть Йыхвиский дом суда, цена аренды которого очень высока, что обеспечило бы необходимую экономию. Закрытие, в соответствии с этим планом, могло бы произойти в 2026 году.