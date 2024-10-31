Вируский уездный суд серьезно взвешивает возможность закрытия Йыхвиского дома суда, чтобы привести бюджетные расходы в соответствии с тем, что предписано Министерством юстиции в рамках мер экономии. Вероятно, таким образом в год сэкономят в общем около полумиллиона евро.
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Государство вновь отступает из Ида-Вирумаа ⟩ Йыхвиский дом суда могут закрыть
ЙЫХВИСКИЙ ДОМ СУДА
- 4-этажное здание было построено в начале 2011 года
- Площадь здания - 3917 кв. м
- В здании разместились уголовный и гражданский суды Вируского уездного суда, Йыхвиский суд Тартуского административного суда, Вируская окружная прокуратура и отдел уголовного надзора Вируской тюрьмы
- Владельцем здания является связанное с построившей его фирмой "Fund Ehitus" ТОО "Õigusmaja", заключившее договор аренды с АО "Riigi Kinnisvara", у которого здание, в свою очередь, арендует Министерство юстиции.