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Государство вновь отступает из Ида-Вирумаа Йыхвиский дом суда могут закрыть

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Йыхвиский дом суда построили 13 лет назад, и его здание является одним из самых современных в Эстонии. Теперь возник план его закрытия, чтобы сэкономить таким образом государственные деньги.
Йыхвиский дом суда построили 13 лет назад, и его здание является одним из самых современных в Эстонии. Теперь возник план его закрытия, чтобы сэкономить таким образом государственные деньги. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вируский уездный суд серьезно взвешивает возможность закрытия Йыхвиского дома суда, чтобы привести бюджетные расходы в соответствии с тем, что предписано Министерством юстиции в рамках мер экономии. Вероятно, таким образом в год сэкономят в общем около полумиллиона евро.

ЙЫХВИСКИЙ ДОМ СУДА

  • 4-этажное здание было построено в начале 2011 года
  • Площадь здания - 3917 кв. м
  • В здании разместились уголовный и гражданский суды Вируского уездного суда, Йыхвиский суд Тартуского административного суда, Вируская окружная прокуратура и отдел уголовного надзора Вируской тюрьмы
  • Владельцем здания является связанное с построившей его фирмой "Fund Ehitus" ТОО "Õigusmaja", заключившее договор аренды с АО "Riigi Kinnisvara", у которого здание, в свою очередь, арендует Министерство юстиции.

На прошлой неделе руководство Вируского уездного суда созвало веб-собрание, на котором работникам сообщили, что в связи с мерами экономии Министерство юстиции предписало конкретные бюджетные инструкции, в соответствии с которыми суду надо изыскать возможности уменьшить расходы в 2026 году примерно на 300000 евро. В следующие два года суммы стали бы еще крупнее. Было сказано, что рассматриваются разные варианты: либо сократить пятерых судебных юристов или десять секретарей заседаний, либо закрыть Йыхвиский дом суда, цена аренды которого очень высока, что обеспечило бы необходимую экономию. Закрытие, в соответствии с этим планом, могло бы произойти в 2026 году.

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