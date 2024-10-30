Власти Силламяэ просят не закрывать бюро Кассы по безработице

"Мы считаем, что закрытие представительства не оправдано, не отвечает интересам предприятий и соискателей работы, а также целям региональной политики. Поэтому мы ходатайствуем о пересмотре решения, чтобы провести диалог по этому вопросу, проанализировать последствия решения и найти варианты и возможности сотрудничества для оказания услуг Эстонской кассы по безработице на месте в Силламяэ", - говорится в обращении, которое мэр Силламяэ Тынис Калберг и председатель горсобрания Валерий Абрамович направили руководителю Кассы по безработице Меэлису Павелу, министру экономики и промышленности Эркки Келдо, а также министру по делам регионов Пирет Хартман.