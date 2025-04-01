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Мошенник выдавал себя за медсестру

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Наличные деньги. Иллюстративное фото.
Наличные деньги. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

В Силламяэ женщина ​передала телефонным мошенникам более 5000 евро.

27 марта жительнице Силламяэ позвонил преступник, представившийся медсестрой, и заявил, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие. Чтобы уйти от уголовного преследования, женщине пришлось передать наличные деньги человеку, подошедшему к двери. Женщина так и сделала и отдала подъехавшему к двери мошеннику 5000 евро.

В уголовном производстве полиция разъяснит конкретные обстоятельства дела.

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