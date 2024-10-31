Архитектурный конкурс на решение публичного пространства, окружающего Кесквяльяк и Йыхвискую церковь св. Михаила, должен дать лучшее решение, чтобы центр города использовался более разнообразно, чем прежде, а части центра города образовали единое целое.
Архитекторы ищут целостное решение для центра города Йыхви
«Мы говорим о расположенной за зданием бывшего уездного управления территории - это участок перед "Wironia", церковный ров, детская игровая площадка. Сейчас там единого решения нет. Мы ждем, чтобы для центра города появилось целостное решение, к тому же как можно более функциональное. Коалиционные партнеры едины во мнении, что надо заниматься городской картиной и сделать среду проживания более привлекательной», - пояснила йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель.
Конкурсную территорию площадью около 50000 кв. м окружают улицы Виру и Раквере, Раквере пыйк, Кесквяльяк и улица Уус, торговые центры Jõhvikas и Tsentraal, а также территория бывшего лимонадного завода. Данный участок состоит из трех разноликих частей: парковая зона вокруг йыхвиской церкви до улицы Вески, центральная площадь до фасадов окружающих ее зданий и перспективное продление променада, означающее возможное продление променада до Wironia.