Архитекторы ищут целостное решение для центра города Йыхви

«Мы говорим о расположенной за зданием бывшего уездного управления территории - это участок перед "Wironia", церковный ров, детская игровая площадка. Сейчас там единого решения нет. Мы ждем, чтобы для центра города появилось целостное решение, к тому же как можно более функциональное. Коалиционные партнеры едины во мнении, что надо заниматься городской картиной и сделать среду проживания более привлекательной», - пояснила йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель.