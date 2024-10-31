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Архитекторы ищут целостное решение для центра города Йыхви

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Возможно, что пешеходный променад продлят до "Wironia".
Возможно, что пешеходный променад продлят до "Wironia". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Архитектурный конкурс на решение публичного пространства, окружающего Кесквяльяк и Йыхвискую церковь св. Михаила, должен дать лучшее решение, чтобы центр города использовался более разнообразно, чем прежде, а части центра города образовали единое целое.

«Мы говорим о расположенной за зданием бывшего уездного управления территории - это участок перед "Wironia", церковный ров, детская игровая площадка. Сейчас там единого решения нет. Мы ждем, чтобы для центра города появилось целостное решение, к тому же как можно более функциональное. Коалиционные партнеры едины во мнении, что надо заниматься городской картиной и сделать среду проживания более привлекательной», - пояснила йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель.

Конкурсную территорию площадью около 50000 кв. м окружают улицы Виру и Раквере, Раквере пыйк, Кесквяльяк и улица Уус, торговые центры Jõhvikas и Tsentraal, а также территория бывшего лимонадного завода. Данный участок состоит из трех разноликих частей: парковая зона вокруг йыхвиской церкви до улицы Вески, центральная площадь до фасадов окружающих ее зданий и перспективное продление променада, означающее возможное продление променада до Wironia.

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