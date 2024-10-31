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В деревне Вока соседские козы досаждают земледельцу

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"Соседские козы каждый день прибегают на наше поле, проблемы начались еще летом", - земледелец поинтересовался у Департамента сельского хозяйства и продовольствия, как долго ему придется это терпеть.
"Соседские козы каждый день прибегают на наше поле, проблемы начались еще летом", - земледелец поинтересовался у Департамента сельского хозяйства и продовольствия, как долго ему придется это терпеть. Фото: Erakogu

Помимо гусей и диких животных, хлебные поля и луга иногда повреждаются домашним скотом, владельцы которого не могут удержать его достаточно прочным забором.

В волости Тойла животные одного козовода деревни Вока вот уже несколько лет переходят дорогу, чтобы обследовать расположенное на другой стороне хлебное поле или луг - в зависимости от того, что земледелец выращивает там в тот или иной год, - и найти что-нибудь вкусненькое. В прошлом году они поживились материалом, предназначенным на силос, нынешним летом вытоптали посевы зерновых.

Владельцы скота не несут ответственности за ущерб

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