В деревне Вока соседские козы досаждают земледельцу

В волости Тойла животные одного козовода деревни Вока вот уже несколько лет переходят дорогу, чтобы обследовать расположенное на другой стороне хлебное поле или луг - в зависимости от того, что земледелец выращивает там в тот или иной год, - и найти что-нибудь вкусненькое. В прошлом году они поживились материалом, предназначенным на силос, нынешним летом вытоптали посевы зерновых.