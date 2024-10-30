Департамент разрешил энергетикам повысить цену на тепло для Нарвы, и это произойдет скоро

Энергопроизводитель "Enefit Power" в августе попросил у Департамента конкуренции разрешения повысить предельную стоимость тепла, произведенного для нужд отопления города Нарвы, до 117,6 евро за мегаватт-час. Для сравнения: ныне действующий тариф этого же производителя составляет 73,7 евро за мегаватт-час теплоэнергии. (Здесь и далее указываются суммы с добавлением налога с оборота, в ходатайстве и делопроизводстве они фигурируют без НСО.)

Департамент конкуренции нынче сообщил, что счел обоснованной новой стоимостью 111,2 евро за мегаватт-час, то есть более чем на 5 евро меньше, нежели просили в "Enefit Power". Это значит - повышение составит 51 процент.

В сетевой компании "Narva Soojusvõrk", тоже принадлежащей концерну "Eesti Energia", сообщили "Северному побережью", что в ближайшее время и они объявят об изменений цены на тепло для конечных потребителей. "Департамент конкуренции вносит изменения в переменную составляющую формулы расчета тарифов сетевого предприятия, а в данном случае он изменил предельную цену производителя. Так что в течение десяти рабочих дней и далее в соответствии с Законом о центральном отоплении мы будем обязаны объявить новую цену за месяц до ее вступления в силу", - предупредили в "Narva Soojusvõrk".