Департамент конкуренции рассмотрел ходатайство, поданное в августе компанией "Enefit Power", и разрешил ей повысить цену на производимую теплоэнергию. На основе этого известия теплосетевое предприятие "Narva Soojusvõrk" вскоре объявит жителям приграничного города о росте теплотарифа. Отопление в Нарве, некогда самое дешевое в Эстонии, становится теперь одним из самых дорогих.
Департамент разрешил энергетикам повысить цену на тепло для Нарвы, и это произойдет скоро
Энергопроизводитель "Enefit Power" в августе попросил у Департамента конкуренции разрешения повысить предельную стоимость тепла, произведенного для нужд отопления города Нарвы, до 117,6 евро за мегаватт-час. Для сравнения: ныне действующий тариф этого же производителя составляет 73,7 евро за мегаватт-час теплоэнергии. (Здесь и далее указываются суммы с добавлением налога с оборота, в ходатайстве и делопроизводстве они фигурируют без НСО.)
Департамент конкуренции нынче сообщил, что счел обоснованной новой стоимостью 111,2 евро за мегаватт-час, то есть более чем на 5 евро меньше, нежели просили в "Enefit Power". Это значит - повышение составит 51 процент.
В сетевой компании "Narva Soojusvõrk", тоже принадлежащей концерну "Eesti Energia", сообщили "Северному побережью", что в ближайшее время и они объявят об изменений цены на тепло для конечных потребителей. "Департамент конкуренции вносит изменения в переменную составляющую формулы расчета тарифов сетевого предприятия, а в данном случае он изменил предельную цену производителя. Так что в течение десяти рабочих дней и далее в соответствии с Законом о центральном отоплении мы будем обязаны объявить новую цену за месяц до ее вступления в силу", - предупредили в "Narva Soojusvõrk".
Если так, то теплотариф для нарвитян может повыситься уже с нового года. Осторожно можно предполагать, что вместо нынешних 90 евро с них будут брать по 125-130 евро за мегаватт-час потребленной теплоэнергии. То есть рост ожидается, вероятно, свыше 40 процентов. Напомним, в 2023 году АО "Narva Soojusvõrk" ошарашило нарвитян новостью о 84-процентном повышении теплотарифа - до 90 евро, что город перенес очень тяжело.
Для сравнения: в Таллинне предельная цена за тепло для конечных потребителей сегодня составляет 92,5 евро, в Тарту - 104,7 евро, в Пярну - 116,4 евро, в Кохтла-Ярве и Йыхви - 76,6 евро за мегаватт-час теплоэнергии.
Департамент конкуренции нынче также установил для "Enefit Power" дополнительное условие: если 11-й энергоблок Балтийской электростанции будет снова запущен, тогда энергетики будут обязаны вернуть прежнюю предельную цену на теплоэнергию - 73,7 евро за мегаватт-час.
Паровой котел Балтийской электростании "Enefit Power", работающий на сланце и древесной щепе, из-за так называемых зеленых реформ стал нерентабельным, так что с мая этого года стоит законсервированным. Горячую воду для городской теплосети получают стопроцентно в специальной котельной, работающей на той же электростанции на природном газе, что обходится производителю существенно дороже. Других альтернативных вариантов центрального отопления для города Нарвы не создано.
По словам руководителя службы регулирования в Департаменте конкуренции Кюлли Хааб, в случае снижения цен на природный газ и квоты на выбросы углекислого газа компания "Enefit Power" будет обязана снизить цену на теплоэнергию.
- В таком случае компания обязана подать в Департамет конкуренции запрос на согласование новой предельной цены, и процесс обработки ходатайства на основании ценовой формулы займет до 10 рабочих дней. В то же время при росте цен на природный газ и квоты на выбросы углекислого газа нельзя исключать дальнейшее повышение стоимости производства тепла, ведь компанию нельзя заставлять работать в убыток, - говорит Хааб. - Основная проблема для жителей Нарвы заключается в том, что у них нет альтернативного решения для производства тепла, кроме природного газа, пока 11-й когенерационный блок Балтийской электростанции простаивает и не построены другие, более экономичные мощности.