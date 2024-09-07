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Отопление Нарвы снова убыточное: теплотариф хотят прилично повысить, но пока не дают

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Балтийская электростанция в составе компании "Enefit Power" отапливает дома Нарвы. Год за годом затраты растут, теплотариф взлетает к облакам.
Балтийская электростанция в составе компании "Enefit Power" отапливает дома Нарвы. Год за годом затраты растут, теплотариф взлетает к облакам. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Энергетики, которые в прошлом году ошарашили Нарву новостью о 84-процентном повышении цены на отопление и горячее водоснабжение, теперь готовятся к новому тарифному удару. Их наступление сдерживает Департамент конкуренции, требующий провести открытый конкурс среди всех потенциально желающих обогревать нарвские дома.

Департамент конкуренции в настоящее время рассматривает ходатайство, поданное 27 августа компанией "Enefit Power". Этот энергопроизводитель просит разрешить повысить предельную стоимость тепла, произведенного для нужд отопления города Нарвы, до 117,6 евро за мегаватт-час. Для сравнения: ныне действующий тариф этого же производителя тепла для Нарвы, введенный в силу год назад, составляет 73,7 евро за мегаватт-час. (Здесь указываются суммы с добавлением налога с оборота, в ходатайстве и делопроизводстве они фигурируют без НСО.)

Таким образом производитель просит о повышении на 60 процентов предельно допустимой цены теплоэнергии для нарвских сетей.

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