Отопление Нарвы снова убыточное: теплотариф хотят прилично повысить, но пока не дают

Департамент конкуренции в настоящее время рассматривает ходатайство, поданное 27 августа компанией "Enefit Power". Этот энергопроизводитель просит разрешить повысить предельную стоимость тепла, произведенного для нужд отопления города Нарвы, до 117,6 евро за мегаватт-час. Для сравнения: ныне действующий тариф этого же производителя тепла для Нарвы, введенный в силу год назад, составляет 73,7 евро за мегаватт-час. (Здесь указываются суммы с добавлением налога с оборота, в ходатайстве и делопроизводстве они фигурируют без НСО.)