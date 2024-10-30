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Будущий новый автоналог можно легко высчитать уже сейчас по номеру машины

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Будущий налог на машину можно легко высчитать уже сейчас.
Будущий налог на машину можно легко высчитать уже сейчас. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Начиная с января 2025 года в Эстонии вступит в силу закон о налоге на моторные транспортные средства. В связи с этим Транспортный департамент и Налогово-таможенный департамент призывают людей заранее проверить необходимые данные в регистре транспортных средств и контактные данные в электронной среде Налогово-таможенного департамента (MTA).

Согласно Закону о налоге на моторные транспортные средства в Эстонии с 2025 года будет установлен так называемый ежегодный налог, который будет взиматься MTA, а также регистрационный сбор, который будет собирать Транспортный департамент.

Регистрационный сбор будет оплачиваться перед первичной регистрацией легковых автомобилей и грузовиков в регистре транспортных средств, т.е. условием для записи о регистрации является уплаченный регистрационный сбор. Регистрационный сбор также подлежит уплате при первой смене владельца уже зарегистрированных в эстонском регистре транспортных средств - при условии, что ранее за это транспортное средство регистрационный сбор не уплачивался.

Совместно Транспортным департаментом и MTA разработан калькулятор налога на моторные транспортные средства. С его помощью каждый может рассчитать размер ежегодного налога и регистрационного сбора, введя регистрационный номер или технические данные транспортного средства.

Калькулятор доступен как на сайте MTA, так и в электронной среде Транспортного департамента. Но оба эти ведомства уже предупредили, что из-за первоначального высокого спроса калькулятор может работать медленнее, чем обычно, поэтому рекомендуется при возникновении задержек вернутся к нему снова через некоторое время.

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Эстония
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