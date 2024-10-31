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Археологи обвиняют нарвское муниципальное учреждение в уничтожении уникального исторического объекта

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На территории, где в 1700 году находились оборонительные укрепления войск Карла XII, на протяжении более трехсот лет не проводилась хозяйственная деятельность, но укрепления различимы только на карте рельефа местности.
На территории, где в 1700 году находились оборонительные укрепления войск Карла XII, на протяжении более трехсот лет не проводилась хозяйственная деятельность, но укрепления различимы только на карте рельефа местности. Фото: Põhjarannik

Оборонительная линия времен Северной войны, которая сохранилась до наших дней на окраине Нарвы, была частично уничтожена в ходе вырубки деревьев, которую провело муниципальное учреждение Narva Linnaarendus, пишет rus.err.

От семикилометровой линии внешних земляных редутов до сегодняшнего дня сохранился лишь фрагмент этого укрепления возле Аккекюла, в том месте, где развивались основные события Нарвской баталии в ноябре 1700 года. В этом году объект был взят под государственную охрану, и там запрещено проводить работы с использованием тяжелой техники. Муниципальная компания Narva Linnaarendus получила разрешение на вырубку шести деревьев неподалеку для подготовки к очередному этапу расширения рекреационной территории Аккекюла. Однако оказалось, что бульдозерами был снят исторический слой именно в охраняемой зоне.

"Это очень плохая ситуация, сооружения частично уничтожены. Степень ущерба определят коллеги из Департамента охраны памятников старины, и расследование будет вестись на государственном уровне", - сообщил инспектор по охране объектов старины Мадис Туудер.

В ближайшие дни в Нарву приедут представители Департамента охраны памятников старины, а также известный археолог Айвар Крийска, чтобы оценить причиненный ущерб.

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Нарва
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