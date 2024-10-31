Оборонительная линия времен Северной войны, которая сохранилась до наших дней на окраине Нарвы, была частично уничтожена в ходе вырубки деревьев, которую провело муниципальное учреждение Narva Linnaarendus, пишет rus.err.
Археологи обвиняют нарвское муниципальное учреждение в уничтожении уникального исторического объекта
От семикилометровой линии внешних земляных редутов до сегодняшнего дня сохранился лишь фрагмент этого укрепления возле Аккекюла, в том месте, где развивались основные события Нарвской баталии в ноябре 1700 года. В этом году объект был взят под государственную охрану, и там запрещено проводить работы с использованием тяжелой техники. Муниципальная компания Narva Linnaarendus получила разрешение на вырубку шести деревьев неподалеку для подготовки к очередному этапу расширения рекреационной территории Аккекюла. Однако оказалось, что бульдозерами был снят исторический слой именно в охраняемой зоне.
"Это очень плохая ситуация, сооружения частично уничтожены. Степень ущерба определят коллеги из Департамента охраны памятников старины, и расследование будет вестись на государственном уровне", - сообщил инспектор по охране объектов старины Мадис Туудер.
В ближайшие дни в Нарву приедут представители Департамента охраны памятников старины, а также известный археолог Айвар Крийска, чтобы оценить причиненный ущерб.