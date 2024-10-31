Археологи обвиняют нарвское муниципальное учреждение в уничтожении уникального исторического объекта

От семикилометровой линии внешних земляных редутов до сегодняшнего дня сохранился лишь фрагмент этого укрепления возле Аккекюла, в том месте, где развивались основные события Нарвской баталии в ноябре 1700 года. В этом году объект был взят под государственную охрану, и там запрещено проводить работы с использованием тяжелой техники. Муниципальная компания Narva Linnaarendus получила разрешение на вырубку шести деревьев неподалеку для подготовки к очередному этапу расширения рекреационной территории Аккекюла. Однако оказалось, что бульдозерами был снят исторический слой именно в охраняемой зоне.