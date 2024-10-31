Правительство подводит итоги первых ста дней работы

- Времена были непростые, но, как говорят многие эксперты, впереди нас ждут улучшения. Более сложные решения уже приняты, и в будущем, возможно, дела пойдут лучше, - сказал премьер-министр Кристен Михал.

По его словам, за эти сто дней были приняты решения по укреплению государственной обороны, пополнению запаса боеприпасов, необходимых Силам обороны для более дальнего и точного воздействия на противника.

- Мы также стали проводить посвященные экономике совещания правительства, на которых был принят ряд решений, направленных на повышение конкурентоспособности экономики, чтобы рост затронул все сферы. Например, в начале 2025 года начнет работать оборонный фонд, в первой половине нового года будет внедрена мера по крупным инвестициям и начнет работать Центр прикладных исследований. Чтобы получить более дешевую и чистую энергию, мы утвердили зоны приоритетного развития ветряной энергетики. За это время удалось добиться достаточно многого, но мы по-прежнему упорно работаем над тем, чтобы Эстония процветала. Я благодарен всем, кто поддержал нас, помог словом и делом, - сказал Михал.

За первые сто дней работы правительство утвердило отрицательный государственный бюджет, предусматривающий объем доходов 17,7 млрд евро, а расходов - 18,2 млрд евро. Также правительство разработало бюджетную стратегию на следующие четыре года.

Среди прочего, кабинет уже успел дать министру предпринимательства и промышленности полномочия для учреждения с начала 2025 года Фонда оборонной промышленности в объеме 100 млн евро, а также внедрить меру поддержки крупных инвесторов. Министр климата получил мандат на создание на государственных землях зон приоритетного развития ветряной энергетики.