Спасатели проверяют пожарную безопасность торговых центров северо-востока

С 4 по 15 ноября в торговых центрах проверяются средства пожаротушения, эвакуационное освещение и пути, автоматическая пожарная сигнализация, участки противопожарной защиты. Также уделяется внимание наличию действующего аудита электроустановок, исследуется осведомленность работников о пожарной безопасности.

- Мы уделяем особое внимание тому, чтобы эвакуационное освещение выполняло свою функцию, поскольку оно часто закрыто большими вывесками или товарами, хранящимися на высоких полках. Точно так же и на складах, и в торговых помещениях торговцы должны учитывать, что товары там хранятся таким образом, чтобы пути движения были свободны, - пояснила Кайри Кулдметс, советник управления по надзору за безопасностью Восточного региона Спасательного департамента.

Советник подчеркнул, что приближающиеся праздники привлекают в торговые центры больше посетителей и товаров, поэтому крайне важно, чтобы были соблюдены требования пожарной безопасности центров. "Мы регулярно проверяем пожарную безопасность торговых центров. Преимущество внеплановой проверки в том, что мы можем получить реалистичное представление о ситуации с пожарной безопасностью", - добавила Кульдметс.

Последний крупный пожар в торговом центре произошел в центре Кристийне в Таллинне в феврале этого года. Пожар начался на складе мебельного магазина и мог быть вызван промышленным вентилятором. Самый крупный пожар в торговом центре Вирумаа произошел недавно, в октябре 2022 года, в центре Йыхви. Там пожар начался из-за выхода из строя двигателя вентиляционной установки на крыше.