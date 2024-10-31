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СВОДКА Штормовой ветер добавил спасателям работы

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С этой недели Мадис Волт - снова в своей Кохтла-Ярвеской спасательной команде. Снаряжение, которое он использовал в Испании, отличается от того, к какому привыкли эстонские спасатели. Чтобы выдержать при тамошней жаре, как куртка, так и брюки спасателя тонкие, а огнезащитный у них только наружный слой (у эстонского спасательного костюма - три слоя огнезащитного материала). Более легкие также каска с защищающими от дыма и искр очками и маской для лица. К снаряжению относится и трехлитровая емкость для воды - носить при себе питьевую воду в жарком климате обязательно. Сапоги должны поддерживать голеностоп, ведь на транспорте там доберешься не везде и двигаться по гористой местности приходится много.
С этой недели Мадис Волт - снова в своей Кохтла-Ярвеской спасательной команде. Снаряжение, которое он использовал в Испании, отличается от того, к какому привыкли эстонские спасатели. Чтобы выдержать при тамошней жаре, как куртка, так и брюки спасателя тонкие, а огнезащитный у них только наружный слой (у эстонского спасательного костюма - три слоя огнезащитного материала). Более легкие также каска с защищающими от дыма и искр очками и маской для лица. К снаряжению относится и трехлитровая емкость для воды - носить при себе питьевую воду в жарком климате обязательно. Сапоги должны поддерживать голеностоп, ведь на транспорте там доберешься не везде и двигаться по гористой местности приходится много. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В среду в центр тревоги поступил звонок о том, что лестничная клетка 9-этажного дома на улице Пяхклимяэ в Нарве задымлена. Во время прибытия спасателям сообщили, что на восьмом этаже загорелся электрощиток, а дверь лестничной клетки открыта. Спасатели взяли огонь под контроль и начали проветривать лестничную клетку. Никто не пострадал, а руководителю кооператива разрешили вызвать электриков.

В среду днем спасатели были вызваны на улицу Метсапарги в Ярвеском районе Кохтла-Ярве, где сосед услышал сработавшую дымовую сигнализацию, но после стука дверь не открыли. Спасатели проникли в квартиру, где на плите сгорела еда и в комнате находился жилец. Опасность была устранена, помещения проветрены.

Тем же днем спасатели отправились на улицу Сепа в Нарве, чтобы потушить тлеющие листья деревьев.

В среду вечером спасатели выехали в деревню Пухкова в Нарва-Йыэсуу, где им пришлось убрать упавшую на дорогу ель. Тем же вечером спасатели отправились в Мерикюла, а затем в деревню Удрия, где им также пришлось убрать в общей сложности два дерева, упавших на дорогу.

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