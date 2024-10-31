В среду в центр тревоги поступил звонок о том, что лестничная клетка 9-этажного дома на улице Пяхклимяэ в Нарве задымлена. Во время прибытия спасателям сообщили, что на восьмом этаже загорелся электрощиток, а дверь лестничной клетки открыта. Спасатели взяли огонь под контроль и начали проветривать лестничную клетку. Никто не пострадал, а руководителю кооператива разрешили вызвать электриков.
СВОДКА ⟩ Штормовой ветер добавил спасателям работы
В среду днем спасатели были вызваны на улицу Метсапарги в Ярвеском районе Кохтла-Ярве, где сосед услышал сработавшую дымовую сигнализацию, но после стука дверь не открыли. Спасатели проникли в квартиру, где на плите сгорела еда и в комнате находился жилец. Опасность была устранена, помещения проветрены.
Тем же днем спасатели отправились на улицу Сепа в Нарве, чтобы потушить тлеющие листья деревьев.
В среду вечером спасатели выехали в деревню Пухкова в Нарва-Йыэсуу, где им пришлось убрать упавшую на дорогу ель. Тем же вечером спасатели отправились в Мерикюла, а затем в деревню Удрия, где им также пришлось убрать в общей сложности два дерева, упавших на дорогу.