В четверг, 31 октября, на Стокгольмской площади в Нарве состоялось открытие памятного знака возле расположенного неподалеку фундамента Еврейского молельного дома, уничтоженного в годы Второй мировой войны.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве открыли памятный знак возле фундамента уничтоженной войной синагоги
По словам члена Совета Нарвской еврейской общины Феликса Шморгуна, знак был установлен рядом с уцелевшим фундаментом нарвского Еврейского молельного дома, известного как Нарвская синагога.
Знак был установлен Нарвской горуправой по инициативе местного общества охраны наследия и местной Еврейской общины при поддержке Эстонского Еврейского музея.