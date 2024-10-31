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ГАЛЕРЕЯ В Нарве открыли памятный знак возле фундамента уничтоженной войной синагоги

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В четверг, 31 октября, на Стокгольмской площади в Нарве состоялось открытие памятного знака возле расположенного неподалеку фундамента Еврейского молельного дома, уничтоженного в годы Второй мировой войны.

По словам члена Совета Нарвской еврейской общины Феликса Шморгуна, знак был установлен рядом с уцелевшим фундаментом нарвского Еврейского молельного дома, известного как Нарвская синагога.

Знак был установлен Нарвской горуправой по инициативе местного общества охраны наследия и местной Еврейской общины при поддержке Эстонского Еврейского музея.

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