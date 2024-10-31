Руководство Пюхтицкого женского монастыря отказалось предпринять со своей стороны шаги по выходу из юрисдикции Московского патриархата, как просило ранее Министерство внутренних дел Эстонии, пишет rus.err.
Пюхтицкий монастырь отказался добровольно выходить из подчинения РПЦ
В своем ответе министерству настоятельница монастыря игуменья Филарета указала на то, что согласно уставу монастыря, соответствующему требованиям эстонского законодательства, монастырь не имеет права выдвигать предложения о выходе их иерархической структуры Русской православной церкви (РПЦ).
По ее словам, согласно одному из пунктов устава РПЦ, самовольное принятие монастырем нелегитимного решения о выходе из-под юрисдикции РПЦ означает прекращение деятельности монастыря как религиозной организации, и этот пункт распространяется и на Пюхтицкий монастырь. "Ни у настоятельницы, ни у духовного собора монастыря нет права принимать такое решение", - написала Филарета.