Пюхтицкий монастырь отказался добровольно выходить из подчинения РПЦ

В своем ответе министерству настоятельница монастыря игуменья Филарета указала на то, что согласно уставу монастыря, соответствующему требованиям эстонского законодательства, монастырь не имеет права выдвигать предложения о выходе их иерархической структуры Русской православной церкви (РПЦ).

По ее словам, согласно одному из пунктов устава РПЦ, самовольное принятие монастырем нелегитимного решения о выходе из-под юрисдикции РПЦ означает прекращение деятельности монастыря как религиозной организации, и этот пункт распространяется и на Пюхтицкий монастырь. "Ни у настоятельницы, ни у духовного собора монастыря нет права принимать такое решение", - написала Филарета.