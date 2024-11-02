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ОПРОС Участвовать в муниципальных выборах должны только граждане Эстонии?

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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Лев СТОЛОВ, инженер-строитель:

- Конечно нет. Я гражданин России, хотя родился, вырос, получил образование в Эстонии. Работаю до сих пор и налогов плачу гораздо больше, чем многие граждане Эстонии, которые не работают, получают пособия, фактически сидят на моей шее. Как житель города хочу и могу участвовать в его развитии.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Элле СЕЛИВЕРСТОВА, преподаватель эстонского языка:

- По-моему, должны иметь право голоса все местные жители. Разве паспорт имеет значение? Мы не знаем, что у человека в голове - он может быть с эстонским паспортом, но нагадит больше, чем с серым или каким-то другим. Заодно скажу: отстали бы уже от монастыря, коммунисты верующих гоняли, теперь снова спокойно жить не дают...

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Любовь БУЙ, работник химической промышленности:

- Все должны голосовать. Налоги ведь со всех берут, кто платит, тот и голосует. Могут ведь быть разные ситуации, почему человек имеет гражданство другой страны, но живет-то он здесь, работает на благо нашей страны и города. И вообще - невозможно судить о человеке только по паспорту.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Андер ЮНДАС, временно безработный:

- Считаю, что могут голосовать только граждане и жители города или волости без гражданства. Граждане другой страны, например России, пусть участвуют в политической жизни своей страны, там и голосуют...

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вайке ХИЙЕКИВИ, пенсионер:

- Не знаю, что ответить на ваш вопрос, потому что политикой не занимаюсь и не задумывалась над этим. От простых людей ничего не зависит.

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