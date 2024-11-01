Ида-Вирумаа может стать центром производства боеприпасов

Целью является создание современной производственной среды, которая будет способствовать развитию возможностей производства боеприпасов, оружия и беспилотных летательных аппаратов и позволит быстро начать производственную деятельность. Наряду с северо-востоком правительство рассматривает также регионы в Лаэне-Вирумаа и Пярнумаа.

- Создание оборонно-промышленного парка - очень важный шаг в развитии оборонной промышленности Эстонии, - подчеркнул министр обороны Ханно Певкур, который в четверг представил правительству обзор текущего состояния проекта. Министр констатировал, что государственная спецпланировка вышла на этап обнародования предварительных вариантов местоположения и программы стратегической оценки влияния на экологию, позволяющей найти оптимальные участки для строительства оборонно-промышленного парка.

По словам Певкура, наиболее подходящая территория для парка должна быть найдена к весне 2025 года, а планировка должна быть утверждена в августе 2025 года. Точный размер и местоположение промышленной зоны будут определены исходя из того, насколько велика будет заинтересованность предпринимателей и каково будет решение правительства.