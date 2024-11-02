Тендер на вывоз опавшей листвы выиграло "N&V" с ценовым предложением 80 евро за тонну (без налога). Собирать мешки от квартирных товариществ будут с 11 по 25 ноября.
В Кохтла-Ярве мешки с листьями вновь будут собирать со дворов
Прошлой осенью от ежегодной акции по бесплатному вывозу мешков с осенними листьями в Кохтла-Ярве отказались, предложив квартирным товариществам самостоятельно позаботиться об утилизации. Руководители города объясняли, что деньги, которые выделялись на эту работу, могут использоваться на более насущные нужды. А также тем, что в мешках, которые выставлялись на видное место, часто складировали не только листья, но и другой бытовой мусор, прятали под листьями даже строительные материалы, и городу приходилось доплачивать за вывоз таких отходов. Листья забирали только от многоквартирных домов, а другие горожане - такие же налогоплательщики, но живущие в частных домах, - осенний мусор всегда утилизировали сами.
В правилах благоустройства города прописано, что владелец недвижимости обязан круглогодично убирать и поддерживать в чистоте внутреннюю территорию своего участка и прилегающую к нему зону благоустройства от границы участка до проезжей части на участках вдоль дорог и улиц, где нет строений. Так почему же решили вернуться к прежней практике?