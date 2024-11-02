В Кохтла-Ярве мешки с листьями вновь будут собирать со дворов

Прошлой осенью от ежегодной акции по бесплатному вывозу мешков с осенними листьями в Кохтла-Ярве отказались, предложив квартирным товариществам самостоятельно позаботиться об утилизации. Руководители города объясняли, что деньги, которые выделялись на эту работу, могут использоваться на более насущные нужды. А также тем, что в мешках, которые выставлялись на видное место, часто складировали не только листья, но и другой бытовой мусор, прятали под листьями даже строительные материалы, и городу приходилось доплачивать за вывоз таких отходов. Листья забирали только от многоквартирных домов, а другие горожане - такие же налогоплательщики, но живущие в частных домах, - осенний мусор всегда утилизировали сами.