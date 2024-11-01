ГАЛЕРАЯ Нарву засыпало первым снегом

Агентство по охране окружающей среды сообщило вчера, что в пятницу в некоторых местах Ида-Вирумаа выпадет снег и мокрый снег, существует опасность гололеда, а в других местах в основном пойдет дождь. Вечером в других местах среди дождя уже будет мокрый снег. Поскольку очень холодный воздух пронесется над более теплой морской водой, ожидается, что начнется морской эффект, в результате которого возникнут перистые облака. Они перемещаются от моря к побережью и дальше вглубь страны.