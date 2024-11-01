Восточный ветер пригнал в Эстонию область низкого давления и холодные воздушные массы. Первой непогоду встретила Нарва, которая уже с утра 1 ноября оказалась засыпана ровным слоем снега.
ГАЛЕРАЯ ⟩ Нарву засыпало первым снегом
"К югу от центра одновременно западный и юго-западный ветер несет над сушей теплый воздух, днем он начинает поворачивать на северо-запад с запада. С точки зрения погоды Эстония великолепна!" - пишет Кийтсак.
Агентство по охране окружающей среды сообщило вчера, что в пятницу в некоторых местах Ида-Вирумаа выпадет снег и мокрый снег, существует опасность гололеда, а в других местах в основном пойдет дождь. Вечером в других местах среди дождя уже будет мокрый снег. Поскольку очень холодный воздух пронесется над более теплой морской водой, ожидается, что начнется морской эффект, в результате которого возникнут перистые облака. Они перемещаются от моря к побережью и дальше вглубь страны.
Под кучевыми облаками будут сильные порывы ветра, временами возможен град и гром. В ночь на субботу воздушная масса становится холоднее, а затем местами выпадает снег, а также может пойти мокрый снег. Внутри страны температура падает, увеличивается риск скользких дорог.