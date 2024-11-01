Персональную информацию теперь можно получать и по инфотелефону

С 1 ноября клиенты Департамента социального страхования могут звонить по телефону 612 1360, идентифицировать себя с помощью Smart-ID или Mobiil-ID и после чего узнавать, связанную с ними личную информацию.

Во время звонка консультант спрашивает личный код клиента, эти данные вводятся в систему. При совпадении данных услуга активируется и клиент подтверждает высланный ему код с помощью своего PIN1.Только после этого консультант получает право для передачи личной информации.

С помощью новой услуги клиенты смогут получать информацию о размере своих пособий и компенсаций, а также вносить изменения в свои данные. Для снижения рисков мошенничества важно обратить внимание, что Департамент социального страхования просит идентифицировать личность только тогда, когда человек звонит в департамент сам.

Если вы не используете Smart-ID или Mobiil-ID, то вы сможете личную информацию получать по другим каналам: войдя в систему самообслуживания, послав нам дигитально подписанное заявление электронной почтой, илиподписанное от руки заявление обычной почтой, а также на месте в любом бюро обслуживания при предъявлении удостоверяющего личность документа.

Mobiil-ID является признаваемым государством удостоверением личности, сертификаты для которого выдаетбюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. Оно работает через SIM-карту и с его помощьюможно в любое время идентифицировать личность электронным путем в мобильном устройстве. Дляиспользования Mobiil-ID нужно заключить договор с вашим мобильным оператором и получить от него SIM-карту, поддерживающую Mobiil-ID.

Для использования Smart-ID нужен интернет, зарегистрированная учетная запись Smart-ID и приложение Smart-IDв смарт-устройстве. Smart-ID не привязан к SIM-картам и операторам мобильной связи.