Чтобы спасти человека, спасателям пришлось лезть в окно

Вечером в четверг в центр тревоги сообщили, что в многоквартирном доме на Йыхвиском шоссе в районе Кукрузе в Кохтла-Ярве верхняя часть дымохода и тепловая стена были горячими, хотя отопления не было. Спасатели установили, что дымоход не обслуживался и в нем находился горячий пепел, из-за которого дымоход оставался горячим.