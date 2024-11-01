В ночь на 1 ноября в центр тревоги Спасательного департамента сообщили, что житель дома на проспекте Выйду в Нарве упал и получил травмы. Спасатели проникли в квартиру через окно и открыли входную дверь.
Чтобы спасти человека, спасателям пришлось лезть в окно
Вечером в четверг в центр тревоги сообщили, что в многоквартирном доме на Йыхвиском шоссе в районе Кукрузе в Кохтла-Ярве верхняя часть дымохода и тепловая стена были горячими, хотя отопления не было. Спасатели установили, что дымоход не обслуживался и в нем находился горячий пепел, из-за которого дымоход оставался горячим.
Жителям разрешили вызвать трубочиста. Спасатели напоминают, что дымоход и дымоход необходимо прочищать каждый год перед началом нового отопительного сезона, поскольку каждый год из-за загорающейся в дымоходе сажи возникает несколько сотен пожаров. Все подобные пожары можно предотвратить путем регулярной чистки и ухода за дымоходами и обогревателями.