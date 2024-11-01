В центре Йыхви открылось домашнее кафе "Viki"

- Времени на подготовку было немного - всего две недели, поэтому главное внимание уделили разработке меню, особенно детского, - объясняет она. - Как мама знаю, что в Йыхви не хватает мест, куда пойти покушать с ребенком, особенно в выходной, а детское меню у всех почти одинаковое. Работая в общепите на разных позициях и имея поварской стаж 15 лет, знаю, что в выходные дни самые активные посетители это мамы с детьми. Решили ориентироваться именно на семьи с детьми, открыты ежедневно с 11 до 19 часов.