Ресторан на Кесквяльяк, 8, более десяти лет действовавший под названием "Alzur", сменил не только вывеску и теперь называется кафе "Viki", но и полностью поменял концепцию - теперь тут предлагают блюда домашней кухни и особенное внимание уделили детскому меню.
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В центре Йыхви открылось домашнее кафе "Viki"
Двери кафе распахнулись сегодня. Интерьер прежний, но, по словам управляющей Ирины Васильевой, постепенно добавят дизайнерские акценты.
- Времени на подготовку было немного - всего две недели, поэтому главное внимание уделили разработке меню, особенно детского, - объясняет она. - Как мама знаю, что в Йыхви не хватает мест, куда пойти покушать с ребенком, особенно в выходной, а детское меню у всех почти одинаковое. Работая в общепите на разных позициях и имея поварской стаж 15 лет, знаю, что в выходные дни самые активные посетители это мамы с детьми. Решили ориентироваться именно на семьи с детьми, открыты ежедневно с 11 до 19 часов.