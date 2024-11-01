Лабораторию Нарвской больницы возглавит эксперт в области международной клинической химии

- Лаборатория, работающая круглосуточно, должна быстро и точно предоставлять результаты анализов пациентов, чтобы обеспечить эффективное лечение на основе правильных диагнозов, - пояснил член правления Нарвской больницы Юллар Ланно, выразив уверенность, что многолетний опыт Агнес в рабочей группе по лабораторным ошибкам и безопасности пациентов Международной федерации клинической химии и лабораторной медицины (IFCC) привнесет в Нарву лучшие мировые знания в этой области».

Агнес Иванов хорошо знакома с лабораторией Нарвской больницы, поскольку во время пандемии COVID-19 она занимала должность руководителя по качеству, обеспечивая бесперебойную работу лаборатории и своевременное реагирование на кризисные ситуации в здравоохранении. "В Нарве установлено такое же оборудование, как и в Клинике Тартуского университета, и в тесном сотрудничестве с врачами Тарту мы сможем обеспечить нарвитянам наивысшее качество лечения", - подчеркнула Агнес Иванов.

Перед Агнес Иванов стоит задача по переезду лаборатории в новый лечебный корпус, который будет построен в ближайшие несколько лет. В новом корпусе лаборатория будет компактно расположена на одном этаже, что улучшит профессиональную коммуникацию между сотрудниками. Обновленные ИТ-решения позволят минимизировать человеческие ошибки, ускорить процесс проведения анализов и передачу результатов.

Агнес Иванов, обладая международным образованием евромагистр и квалификацией провизора-технолога, начала карьеру в аптеке больницы Маарьямыйза на должности провизора-технолога. Почти 30 лет она посвятила работе в отделении клинической химии и лабораторной гематологии Клиники Тартуского университета, а в настоящее время занимает должность старшего специалиста лаборатории.

Агнес Иванов возглавляет рабочую группу по качеству Эстонского общества лабораторной медицины. Она активно участвует в международном сотрудничестве, являясь членом рабочей группы по исследованию лабораторных ошибок и безопасности пациентов Международной федерации клинической химии и лабораторной медицины, а также членом правления Балтийского общества лабораторной медицины.