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В Ивангороде планируют сделать концерты для нарвитян регулярными

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Нарвитяне собрались на берегу пограничной реки, чтобы посмотреть ивангородский концерт с чиновниками и казаками в честь 9 мая.
Нарвитяне собрались на берегу пограничной реки, чтобы посмотреть ивангородский концерт с чиновниками и казаками в честь 9 мая. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В приграничном Ивангороде завершаются работы по строительству площадки перед крепостью, где власти Ленинградской области после начала войны в Украине дважды проводили концерты для жителей Нарвы. 

- Концерт в Ивангороде объединяет десятки тысяч граждан с обеих сторон границы, поэтому по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко привели территорию в должный вид: укрепили берег, уложили более трех тысяч квадратных метров плитки, смонтировали сети под освещение и звуковое оборудование. Общественное пространство не только выведет качество праздника на следующий уровень, оно станет новой точкой притяжения для жителей Ивангорода и туристов. Работы завершим до конца следующей недели, - передает слова зампреда Правительства Ленинградской области Евгения Барановского издание "Кингисепп Сегодня".

Издание также отмечает, что строительство площадки было сопряжено с существенными финансовыми нарушениями.

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Нарва
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