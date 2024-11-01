В приграничном Ивангороде завершаются работы по строительству площадки перед крепостью, где власти Ленинградской области после начала войны в Украине дважды проводили концерты для жителей Нарвы.
В Ивангороде планируют сделать концерты для нарвитян регулярными
- Концерт в Ивангороде объединяет десятки тысяч граждан с обеих сторон границы, поэтому по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко привели территорию в должный вид: укрепили берег, уложили более трех тысяч квадратных метров плитки, смонтировали сети под освещение и звуковое оборудование. Общественное пространство не только выведет качество праздника на следующий уровень, оно станет новой точкой притяжения для жителей Ивангорода и туристов. Работы завершим до конца следующей недели, - передает слова зампреда Правительства Ленинградской области Евгения Барановского издание "Кингисепп Сегодня".
Издание также отмечает, что строительство площадки было сопряжено с существенными финансовыми нарушениями.