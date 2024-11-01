30 октября в полицию сообщили, что из салона красоты на улице Раквере в Нарве украли сумочку. Сумку владелица получила обратно, однако в кошельке не досчиталась 450 евро.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Жительница Нарвы лишилась денег, оставив сумочку без присмотра
Полиция расследует инцидент в рамках уголовного производства.
В ночь на четверг из припаркованных в Ахтме в Кохтла-Ярве грузовиков было украдено дизельное топливо. Ущерб составил около 300 евро. Полиция расследует дело о краже в рамках уголовного производства.
Мошенничество
Также в полицию сообщили, что 24 октября мошенник позвонил жителю Нарвы и сообщил, что его возлюбленная стала виновницей ДТП. Мошенник убедил жертву, что ситуацию можно уладить, заплатив 1000 евро. Мужчина выполнил просьбу мошенников и отдал им 850 евро. Полиция расследует дело о мошенничестве в рамках уголовного производства.
В пятницу житель Силламяэ получил электронное письмо от мошенников, выдававших себя за работником Omniva, в которых говорилось, что для оплаты почтовых расходов необходимо перейти по присланной ссылке. Мужчина перешел по ссылке, ввел данные и коды своего банковского счета, после чего мошенники сняли с его счета 1513 евро. Полиция расследует дело о мошенничестве в рамках уголовного производства.