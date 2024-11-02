ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Валло Реймаа

Однако так оно и есть, и этот план вывел из себя в первую очередь председателя Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, делом жизни которого было формирование из Йыхви регионального центра.

В годы отсутствия Реймаа это дело упустили из рук, когда власть здесь вершил союз Осипенко-Репинского и в столице все чаще были склонны считать, будто Ида-Вирумаа - это то же самое, что Нарва, и Нарва - это весь Ида-Вирумаа. Приграничный город в последние годы удостаивается большого внимания, зачастую - безрезультатно, однако остальной Ида-Вирумаа правительство во многом упускает из виду. Это наводит тоску на нынешних руководителей Йыхви во главе с Реймаа, которые находят, что Ида-Вирумаа следует развивать вместе с сильным центром в Йыхви.