Новость о плане закрытия Йыхвиского дома суда Вируского уездного суда поначалу казалась столь же невероятной, как если бы государство сообщило, что прекращает оказание в регионе медицинской или полицейской услуги и для пользования ими нужно будет теперь ездить из региона почти с 50000 жителей в Нарву или Раквере.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Валло Реймаа
Однако так оно и есть, и этот план вывел из себя в первую очередь председателя Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, делом жизни которого было формирование из Йыхви регионального центра.
В годы отсутствия Реймаа это дело упустили из рук, когда власть здесь вершил союз Осипенко-Репинского и в столице все чаще были склонны считать, будто Ида-Вирумаа - это то же самое, что Нарва, и Нарва - это весь Ида-Вирумаа. Приграничный город в последние годы удостаивается большого внимания, зачастую - безрезультатно, однако остальной Ида-Вирумаа правительство во многом упускает из виду. Это наводит тоску на нынешних руководителей Йыхви во главе с Реймаа, которые находят, что Ида-Вирумаа следует развивать вместе с сильным центром в Йыхви.
Все это не просто объяснить государственной центральной власти, для которой региональная политика все больше превращается в бессодержательный политический термин.