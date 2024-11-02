Анвар Самост: Почему в мировоззрении политиков находится место урезанию свобод?

Если ошибка произошла один раз, это может быть случайностью. Если же то же самое начинает повторяться с нарастающей частотой, значит, мы имеем дело с реальным риском. Если министр внутренних дел не видит проблемы в незаконном сборе и хранении данных личного общения всех жителей Эстонии, чтобы полиции и спецслужбам было легче выполнять свою работу, то это можно объяснить совпадением исторической практики и несостоятельности законодателя. Если тот же министр внутренних дел поддерживает идею о том, что полиция, беря на себя роль экстрасенса, может запрещать демонстрации или конфисковывать частную собственность для предотвращения преступлений, то это безумие. Но если министр внутренних дел захочет предоставить учреждению безопасности право валидировать списки избирателей, то под угрозой окажется все, ради чего существует эстонское государство.