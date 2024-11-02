Входящий в кохтла-ярвеский властный союз член горсобрания Евгений Салтыков на этой неделе был назначен на должность административного руководителя городского коммунального предприятия "OSK Grupp".
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Еще один депутат из кохтла-ярвеского властного союза получил рабочее место в городской системе
Победивший нынешней осенью в конкурсе на замещение должности члена правления "OSK Grupp" Мартин Лехтла сказал, что с пятницы принял Салтыкова на работу в качестве административного руководителя.