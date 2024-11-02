ПЕРЕДОВИЦА Нынешняя проблема Нарвы может затронуть и другие города Ида-Вирумаа

Раз было известно, что европейские правила климатической политики и система торговли квотами на выбросы углекислого газа приведут к тому, что сланцевое электричество будет иметь все меньше доступа на рынок, чтобы зарабатывать деньги, значит, будет остановлена и Балтийская тепловая электростанция, которая на протяжении десятилетий позволяла предлагать в Нарве более дешевое тепло по сравнению с остальной Эстонией.

И вот теперь внезапно произошел крутой поворот, и Нарва становится самым дорогим городом Эстонии по стоимости теплоэнергии. Если учесть, что в Нарве высокий уровень безработицы и бедности, то назревает социальный взрыв. Можно было бы заранее предвидеть эту угрозу и начать действовать, но более серьезные усилия предпринимаются только сейчас. Однако не существует хорошего и быстрого решения, которое было бы наготове у местных властей, государства или единственного поставщика услуги отопления. Примет ли правительство решение, что принадлежащее ему коммерческое предприятие ради получения более дешевого тепла снова начнет эксплуатировать эту станцию и нести убытки, а государство получит от него меньший дивидендный доход?

В настоящее время сложилась парадоксальная ситуация, когда жителям Нарвы надо надеяться, что предстоящая зима будет очень холодной, безветренной и с дорогой электроэнергией, ведь тогда у Балтийской ТЭЦ появится больше возможностей начать производить электроэнергию, а вместе с ней и более дешевое отопление для горожан.

Если сейчас проблема отопления остро стоит в Нарве, то в ближайшие годы она может затронуть и другие города Ида-Вирумаа. Неизвестно, с каким рвением и пылом к сланцевой промышленности могут быть применены новые правила и налоги, которые приведут ее к остановке. И тогда аналогичная ситуация возникнет в Кивиыли, Кохтла-Ярве и Йыхви, где централизованное отопление в настоящее время доступно по разумной цене благодаря полукоксовому газу, образующемуся при производстве сланцевого масла.