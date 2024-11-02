Согласно прогнозу Агенства окружающей среды, холодное начало ноября сменится потеплением.
На будущей неделе снова потеплеет
В субботу область низкого давления отойдет в центральные районы России, и по ее западной границе продолжается вторжение холодного воздуха в страны Балтийского моря. Временами будет идти мокрый снег, местами дождь. Порывы северо-западного ветра достигнут 18 м/с, на островах и побережье до 25 м/с, ночью до 30 м/с. Температура воздуха ночью в глубине страны упадет ниже нуля, на побережье останется около +5°C, днем температура поднимется до +5°C, на побережье до +7°C.
Местами ожидаются сильные порывы мокрого снега, и на дорогах будет образовываться скользкий слой, особенно при движении на летней резине.
В воскресенье ночью через Эстонию пройдет гребень высокого давления, осадки будут редкими, но в основном в виде мокрого снега, на островах и побережье - с дождем.
В воскресенье будет дуть сильный северо-западный ветер. Днем новый активный циклон принесет немного более мягкий воздух, но вероятность дождя сохранится, в Ида-Вирумaa и на Чудском озере - с мокрым снегом. К вечеру усилится юго-западный ветер.
Температура воздуха ночью в глубине страны будет -2..+2°C, на побережье до +7°C, днем поднимется до 6°C, на побережье до 8°C.
В понедельник активный циклон быстро движется вдоль юго-восточной границы России. Ночь будет дождливой, на восточной границу - с порывами мокрого снега. Будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха в глубине страны упадёт около 0°C, на открытом побережье останется около +5°C.
Днем облака станут редеть, отдельные порывы мокрого снега будут в основном на восточной окраине, на побережье возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха 2..7°C, вечером снова ниже 0°C в глубине страны.
Во вторник ночью в Эстонию придет гребень высокого давления с более сухой и холодной погодой. Температура воздуха в глубине страны упадет до -4°C, на побережье около +5°C. Пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Вечером осадки станут менее интенсивными и в основном будут дождем, так как поступит более теплая воздушная масса. Температура воздуха поднимется до 6..10°C.
В среду в области давления между антициклоном и циклоном ожидаются отдельные слабые дожди. Будет дуть довольно сильный северо-западный и западный ветер. Температура воздуха ночью 2..7°C, днем 7..10°C.
В четверг граница высокого давления с территории Польши расширится на восток вокруг Балтийского моря, и погода станет более сухой. Но небо может остаться покрытым низкими облаками, из которых местами может моросить. Северо-западный и западный ветер будет умеренным, на побережье Финского залива останется довольно сильным. Температура воздуха в течение суток 3..9°C.
В пятницу в условиях южного антициклона и давления, оказываемого с севера, усилится юго-западный и западный ветер. Ночь будет без значительных осадков, днем местами возможен дождь, но его количество будет небольшим. Температура воздуха ночью 2..5, на побережье до 8°C, днём 8..11°C.