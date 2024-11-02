На будущей неделе снова потеплеет

Днем облака станут редеть, отдельные порывы мокрого снега будут в основном на восточной окраине, на побережье возможен небольшой дождь. Северо-западный ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха 2..7°C, вечером снова ниже 0°C в глубине страны.

Во вторник ночью в Эстонию придет гребень высокого давления с более сухой и холодной погодой. Температура воздуха в глубине страны упадет до -4°C, на побережье около +5°C. Пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Вечером осадки станут менее интенсивными и в основном будут дождем, так как поступит более теплая воздушная масса. Температура воздуха поднимется до 6..10°C.

В среду в области давления между антициклоном и циклоном ожидаются отдельные слабые дожди. Будет дуть довольно сильный северо-западный и западный ветер. Температура воздуха ночью 2..7°C, днем 7..10°C.

В четверг граница высокого давления с территории Польши расширится на восток вокруг Балтийского моря, и погода станет более сухой. Но небо может остаться покрытым низкими облаками, из которых местами может моросить. Северо-западный и западный ветер будет умеренным, на побережье Финского залива останется довольно сильным. Температура воздуха в течение суток 3..9°C.

В пятницу в условиях южного антициклона и давления, оказываемого с севера, усилится юго-западный и западный ветер. Ночь будет без значительных осадков, днем местами возможен дождь, но его количество будет небольшим. Температура воздуха ночью 2..5, на побережье до 8°C, днём 8..11°C.