Самый известный политик Кохтла-Ярве Валерий Корб был сбит машиной возле здания городской управы в четверг после заседания горсобрания. Сообщается, что его травмы не очень серьезные.
Самый известный политик Кохтла-Ярве угодил под машину
Ранее на этой неделе полиция сообщила, что 31 октября около 18:10 в городе Кохтла-Ярве по адресу Кесаллее, 19 произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 70-летний мужчина перешел дорогу в месте, где нет пешеходного перехода, и был сбил автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял 42-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу.
Несчастный случай произошел сразу после окончания заседания городского собрания Кохтла-Ярве. "Северному побережью" стало известно, что жертвой стал политический ветеран Кохтла-Ярве Валерий Корб.
Член Центристской партии подтвердил изданию, что Корб попал в аварию. "К счастью, ничего страшного", - добавил собеседник.
Председатель городского собрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец находился на месте происшествия сразу после того, как оно произошло, но сам его не видел. "Я не знал, что это был Валерий Корб. Мы зашли за "серый дом", когда увидели, что произошло ДТП, но человек уже был в машине скорой помощи, и мы не видели, кто это. Мы еще обсуждали друг с другом, что это мог быть кто-то из своих", - сказал Одинец.
Валерий Корб, член Центристской партии, находится у власти в Кохтла-Ярве почти 35 лет. Он трижды был мэром Кохтла-Ярве, дважды председателем горсобрания, а также входил во состав трех созывов Рийгикогу. В настоящее время Центристская партия вместе с социал-демократами входит в силовой альянс Кохтла-Ярве.