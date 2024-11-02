Самый известный политик Кохтла-Ярве угодил под машину

Ранее на этой неделе полиция сообщила, что 31 октября около 18:10 в городе Кохтла-Ярве по адресу Кесаллее, 19 произошло дорожно-транспортное происшествие, когда 70-летний мужчина перешел дорогу в месте, где нет пешеходного перехода, и был сбил автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял 42-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу.

Председатель городского собрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец находился на месте происшествия сразу после того, как оно произошло, но сам его не видел. "Я не знал, что это был Валерий Корб. Мы зашли за "серый дом", когда увидели, что произошло ДТП, но человек уже был в машине скорой помощи, и мы не видели, кто это. Мы еще обсуждали друг с другом, что это мог быть кто-то из своих", - сказал Одинец.