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Кристен Михал: новых налогов пока не будет

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Кристен Михал.
Кристен Михал. Фото: Eero Vabamägi

По мнению премьер-министра Кристена Михала, восстановление экономики Эстонии будет проходить быстрее, чем в Латвии или Литве, а новые налоги не планируются, пишет rus.err.

- Для потребителей наблюдается снижение цен на кредиты, то есть, Euribor начинает снижаться. В Эстонии эффект от этого значительно больше, чем в Латвии и Литве, и поэтому восстановление нашей экономики, вероятно, наступит быстрее и будет проходить немного быстрее, - цитирует издание Кристена Михала.

Он также напомнил, что как минимум до 2027 года правительство не планирует вводить новые налоги, за исключением налога на безопасность. "Налоговый мир теперь действует до 2027 года, независимо от того, сколько налоговых идей кто-то предлагает", - добавил премьер.

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