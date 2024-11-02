Кристен Михал: новых налогов пока не будет

- Для потребителей наблюдается снижение цен на кредиты, то есть, Euribor начинает снижаться. В Эстонии эффект от этого значительно больше, чем в Латвии и Литве, и поэтому восстановление нашей экономики, вероятно, наступит быстрее и будет проходить немного быстрее, - цитирует издание Кристена Михала.