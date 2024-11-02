Налоговый департамент: проверьте данные автомобиля перед введением налога

Когда был принят закон о налоге на автотранспортные средства, в Эстонии был установлен так называемый годовой налог, который будет взимать MTA, и регистрационный сбор, который будет взимать Транспортный департамент.

Владельцы транспортных средств, подлежащих налогообложению, каждый год начинают платить годовой налог за транспортные средства, зарегистрированные в дорожном регистре. Департамент транспорта представляет MTA основные данные, необходимые для расчета и сбора годового налога, в том числе общие данные владельца и ответственного пользователя транспортного средства, данные для идентификации транспортного средства и технические данные транспортного средства. На какие категории транспортных средств распространяется налог, читайте на сайте МТА.

Регистрационный сбор уплачивается до первой регистрации легковых автомобилей и микроавтобусов в дорожном регистре, т.е. обязательным условием внесения регистрационной записи является оплата регистрационного сбора. Регистрационный сбор необходимо оплатить также при первой смене владельца транспортного средства, уже зарегистрированного в дорожном регистре Эстонии, при условии, что за это транспортное средство ранее не уплачивалась плата за регистрацию.

Что должны сделать владельцы транспортных средств до конца 2024 года?

Проверьте данные вашего автомобиля в регистре дорожного движения, чтобы налоги рассчитывались на основе правильных данных. Если данные не верны, обязательно сообщите об этом в Транспортный департамент по адресу электронной почты info@transpordiamet.ee.

Проверьте свою контактную информацию в электронной среде MTA на новой вкладке. Правильная контактная информация помогает выдать налоговое уведомление нужному лицу, которое сможет ознакомиться с размером налогового обязательства, процессом расчета и своевременно оплатить его в новом году.

Калькулятор налога на автотранспортные средства был разработан совместно с MTA и Транспортным агентством. При этом каждый владелец транспортного средства может рассчитать суммы годового налога и сбора за регистрацию своего транспортного средства на основании регистрационного знака или технических данных транспортного средства. Калькулятор можно найти как на сайте МТА, так и в электронном сервисе Транспортного департамента.