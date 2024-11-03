Спад эстонской экономики замедляется

Согласно опубликованной в пятницу, 1 ноября, экспресс-оценке статистического ведомства, по сравнению со вторым кварталом в третьем квартале рост ВВП составил 0,1%. Во втором квартале текущего года был зафиксирован спад экономики на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уточненныецифры тогда оказались несколько лучше предварительных.