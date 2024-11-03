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Спад эстонской экономики замедляется

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Кипит работа на стройплощадке завода магнитов NPM Narva, которому на создание новых рабочих мест выдали около 19 миллионов евро из Фонда справедливого перехода.
Кипит работа на стройплощадке завода магнитов NPM Narva, которому на создание новых рабочих мест выдали около 19 миллионов евро из Фонда справедливого перехода. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Внутренний валовой продукт (ВВП) Эстонии в третьем квартале уменьшился на 0,7% в годовом исчислении, пишет rus.err.

Согласно опубликованной в пятницу, 1 ноября, экспресс-оценке статистического ведомства, по сравнению со вторым кварталом в третьем квартале рост ВВП составил 0,1%. Во втором квартале текущего года был зафиксирован спад экономики на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уточненныецифры тогда оказались несколько лучше предварительных.

Окончательные данные по ВВП за третий квартал будут обнародованы 29 ноября.

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