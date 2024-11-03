Евграфов: правительству следует защищать людей, а не какие-то там "зеленые" интересы

"Люди не будут проводить реконструкцию своих домов не потому, что они этого не хотят, а потому что они боятся, что они не смогут за нее платить. На реновацию все равно нужен кредит, и суммы в 50, 80 или 100 евро - это в любом случае очень больно для семейных бюджетов. Выбирая между покупкой хлеба и утеплением стен, люди сделают выбор в пользу первого", - сказал Евграфов.