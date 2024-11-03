В комментарии, данном порталу rus.err, председатель правящей фракции Narva в Нарвском горсобрании и депутат Рийгикогу от Центристской партии Алексей Евграфов сказал, что грядущее повышение стоимости отопления едва ли смотивирует нарвитян вкладывать в реновацию квартирных домов.
Евграфов: правительству следует защищать людей, а не какие-то там "зеленые" интересы
"Люди не будут проводить реконструкцию своих домов не потому, что они этого не хотят, а потому что они боятся, что они не смогут за нее платить. На реновацию все равно нужен кредит, и суммы в 50, 80 или 100 евро - это в любом случае очень больно для семейных бюджетов. Выбирая между покупкой хлеба и утеплением стен, люди сделают выбор в пользу первого", - сказал Евграфов.
По словам Евграфова, очередное существенное повышение цен, которое происходит уже во второй раз за год, снова заставило нарвитян сильно волноваться. "Правительству надо все-таки поменять свой подход к экономике страны. Следует начинать защищать прежде всего своих людей, а не какие-то там "зеленые" интересы", - добавил Евграфов.
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