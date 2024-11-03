В Ида-Вирумаа проведут масштабное исследование питьевой воды

Исследование проводит OÜ Eesti Keskkonnauuringite Keskus на основании договора, заключенного с Keskkonnainvestingite Keskus (KIK). Цель исследования - выяснить, что влияет на безопасность водоснабжения жителей и предприятий региона. Исследование продлится два года, и после его завершения для всех желающих будет организован семинар.

В качестве одного из мероприятий также изучается качество питьевой воды в частях, не охваченных общественным водоснабжением. Пробы питьевой воды отбираются, прежде всего, для характеристики состояния собственных водопроводных сооружений. В частности, анализируется содержание железа, марганца, сульфатов и сульфидов и показатели микробиологии. При необходимости анализируемые показатели изменяются в зависимости от местоположения.

Eesti Keskonnauuringute Keskus OÜ уже в 2019 году провела масштабное исследование питьевой воды, когда было проверено качество колодезной воды почти в 1000 разбросанных по всей Эстонии населенных пунктах. Результаты исследования показали, что питьевая вода соответствовала всем критериям качества только в одной трети изученных скважин. В почти половине случаев основной проблемой было микробиологическое загрязнение, а в трети - причиной несоответствия было избыточное содержание железа или марганца.

OÜ Eesti Keskkonnaurungute Keskus - ведущая компания, предлагающая химические анализы окружающей среды, выполняющая все анализы воды, почвы и воздуха. Клиентами отделения Вирумаа являются частные лица, компании и государственные учреждения Иды и Ляэне Вирумаа. Учреждение осуществляет ряд национальных экологических мониторингов, включая мониторинг подземных вод.

В этом году лаборатория Йыхви расширит возможности анализа питьевой воды, и появится возможность определять микробиологические показатели на месте.

Для участия в опросе просим связаться с отделением Вирумаа Эстонского центра экологических исследований по электронной почте virumaa@klab.ee. Для получения дополнительной информации позвоните по телефону 332 4470.