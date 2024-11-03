Энергетическая система Эстонии готовится к отсоединению от российской сети

В феврале 2025 года энергетическая система Эстонии отделится от российского диапазона частот и синхронизируется с диапазоном частот энергосистемы континентальной Европы.

- Отключение России от полосы частот в следующем году - значимое событие, с помощью которого мы существенно повысим энергетическую безопасность Эстонии. Электроэнергетическая система Эстонии рассчитана на различные сценарии. В целях дальнейшего укрепления безопасности поставок мы планируем ввести в закон концепцию эксплуатации островов, - сказала Карин Мария Лехтметс, руководитель энергетических рынков Департамента энергетики Министерства климата.

До сих пор необходимые в Эстонии мощности по производству энергии обеспечивались горючим сланцем. Поскольку сланцевые электростанции не получают достаточного дохода от рынка, чтобы покрыть свои затраты, некоторые блоки могут закрыться раньше 2027 года. Для этого план министерства предусматривает внесение изменений в Закон о рынке электроэнергии и приобретение необходимых контролируемых мощностей начиная с 2026 года.

В настоящее время мощность блоков регулируется в соответствии с ожиданиями владельца, то есть государства, но для того, чтобы сохранить мощность до тех пор, пока в будущем не будут добавлены новые мощности чистого производства, необходимо создать резервную меру. Введение меры дает возможность обеспечить сохранение в работе существующих управляемых мощностей до тех пор, пока не будут построены новые станции.