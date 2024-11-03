Министерство климата подготовило проект мер по обеспечению безопасности энергоснабжения, который является частью долгосрочного плана по обеспечению независимого функционирования электроэнергетической системы Эстонии.
Энергетическая система Эстонии готовится к отсоединению от российской сети
В феврале 2025 года энергетическая система Эстонии отделится от российского диапазона частот и синхронизируется с диапазоном частот энергосистемы континентальной Европы.
- Отключение России от полосы частот в следующем году - значимое событие, с помощью которого мы существенно повысим энергетическую безопасность Эстонии. Электроэнергетическая система Эстонии рассчитана на различные сценарии. В целях дальнейшего укрепления безопасности поставок мы планируем ввести в закон концепцию эксплуатации островов, - сказала Карин Мария Лехтметс, руководитель энергетических рынков Департамента энергетики Министерства климата.
До сих пор необходимые в Эстонии мощности по производству энергии обеспечивались горючим сланцем. Поскольку сланцевые электростанции не получают достаточного дохода от рынка, чтобы покрыть свои затраты, некоторые блоки могут закрыться раньше 2027 года. Для этого план министерства предусматривает внесение изменений в Закон о рынке электроэнергии и приобретение необходимых контролируемых мощностей начиная с 2026 года.
В настоящее время мощность блоков регулируется в соответствии с ожиданиями владельца, то есть государства, но для того, чтобы сохранить мощность до тех пор, пока в будущем не будут добавлены новые мощности чистого производства, необходимо создать резервную меру. Введение меры дает возможность обеспечить сохранение в работе существующих управляемых мощностей до тех пор, пока не будут построены новые станции.
Первым шагом этой меры является создание правовой базы. В качестве второго шага Elering проведет закупки для поддержания производственных мощностей мощностью 1000 МВт для обеспечения готовности. При этом необходимый объем ежегодно пересматривается и уточняется в соответствии с потребностями системы. Закупка является технологически нейтральной, то есть приветствуются все участники торгов, соответствующие техническим критериям. Например, подойдут сланцевые электростанции, решения для хранения, агрегаторы, производители энергии из биомассы и газа и т. д. Поскольку эта мера запланирована в виде ежегодных аукционов, она больше подходит для поддержания существующих производственных мощностей, чем для ввода новых.
Кроме того, министерство продолжает работать над мерой стратегического резерва, по которой ведутся переговоры с Еврокомиссией для получения разрешения на государственную помощь. План состоит в том, чтобы в конечном итоге использовать ту или иную меру, а не обе одновременно. Преимущество отдельного оперативного резерва перед стратегическим резервом заключается в том, что его можно реализовать быстрее. После получения разрешения на государственную помощь стратегическому резерву можно еще раз оценить целесообразность изменения типа резерва и перехода от островного оперативного резерва к стратегическому резерву.
По словам Лехтмет, точная стоимость эксплуатации острова будет определена по результатам закупок. По сегодняшней оценке, стоимость обеспечения готовности производственных мощностей при составит примерно 35 миллионов евро в год. Для среднего домашнего потребителя это означает дополнительные финансовые затраты в размере 13 евро в год, или менее полцента за киловатт-час. За обеспечение наличия контролируемых мощностей все потребители электроэнергии платят одинаково в зависимости от количества потребляемой ими электроэнергии.