Жителям Эстонии напомнили, как документировать ущерб от шторма

Сделайте фотографии всех повреждений - крыши, окон, обшивки дома, теплицы, гаража и других построек. Также подумайте о скрытых повреждениях, которые могут проявиться позже. Например, вода могла проникнуть внутрь стен, и может понадобиться разборка стены и сушка утеплителя, чтобы избежать плесени. Повреждения дымохода иногда становятся заметны только с началом отопительного сезона.

Осмотрите территорию вокруг дома и постарайтесь выявить повреждения, которые могут быть не сразу заметны. Например, если в здание попала вода, может быть недостаточно просто удалить ее с пола и протереть стены. Вода, проникшая в конструкцию здания, может потребовать разборки стен и просушки изоляционных материалов, чтобы предотвратить образование плесени. Также обратите внимание на дымоход: после шторма в него могут попасть камни, что станет очевидным только с началом отопительного сезона.

Составьте список всех обнаруженных повреждений, чтобы ничего не упустить при сообщении об ущербе в страховую компанию.

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