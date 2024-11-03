Бушующий на этой неделе в Эстонии шторм привел к значительным повреждениям. Руководитель отдела по жилищному страхованию компании Balcia Kindlustus Елизавета Дрижирук рассказала, как нужно себя вести при ущербе от стихии.
Жителям Эстонии напомнили, как документировать ущерб от шторма
Стихийные бедствия становятся для домовладельцев неожиданностью, они могут растеряться, не зная, как поступить и как правильно сообщить об ущербе. По словам Елизаветы Дрижирук, важно сохранять спокойствие.
Самое главное - не допустить дальнейших повреждений
Если шторм миновал, но дождь продолжает проникать через пробоины в крыше, страховая компания может отказать в возмещении части или всего ущерба. Поэтому важно незамедлительно принять меры: вызвать мастера для ремонта или самостоятельно накрыть крышу, чтобы вода не попадала в помещение. Рекомендуется также закрыть разбитые окна фанерой, убрать с участка обломки деревьев, осмотреть садовые постройки и теплицы, и при необходимости закрепить или починить все поврежденные элементы.
Стоит также оценить состояние деревьев и крупных веток, которые устояли в шторме - некоторые из них могут быть повреждены и представлять угрозу. Лучше убрать потенциально опасные ветви и деревья. Крупные деревья, упавшие на линии электропередач или здания, трогать самостоятельно нельзя - в таких случаях необходимо обратиться в Спасательный департамент.
Если вода проникла в жилые помещения, необходимо отключить все электроприборы в пострадавших зонах. Их можно будет включить снова только после того, как убедитесь в их безопасности, отметила Дрижирук.
Ущерб автомобилям, поврежденным от упавших деревьев, покрывается не страхованием жилья, а полисом каско. Чтобы предотвратить подобные повреждения, заранее уберите машину в гараж или припаркуйте подальше от деревьев.
Задокументируйте ущерб
Сделайте фотографии всех повреждений - крыши, окон, обшивки дома, теплицы, гаража и других построек. Также подумайте о скрытых повреждениях, которые могут проявиться позже. Например, вода могла проникнуть внутрь стен, и может понадобиться разборка стены и сушка утеплителя, чтобы избежать плесени. Повреждения дымохода иногда становятся заметны только с началом отопительного сезона.
Осмотрите территорию вокруг дома и постарайтесь выявить повреждения, которые могут быть не сразу заметны. Например, если в здание попала вода, может быть недостаточно просто удалить ее с пола и протереть стены. Вода, проникшая в конструкцию здания, может потребовать разборки стен и просушки изоляционных материалов, чтобы предотвратить образование плесени. Также обратите внимание на дымоход: после шторма в него могут попасть камни, что станет очевидным только с началом отопительного сезона.
Составьте список всех обнаруженных повреждений, чтобы ничего не упустить при сообщении об ущербе в страховую компанию.
Свяжитесь со страховщиком
При первой возможности свяжитесь со своим страховщиком, подайте уведомление о страховом случае и предоставьте список повреждений вместе с фотографиями, если они есть. Следуйте инструкциям страховщика - иногда может потребоваться дополнительная информация о повреждениях. Учтите, что страховые компании обычно готовы к таким ситуациям и часто работают круглосуточно, чтобы оперативно обрабатывать все обращения. Однако из-за большого количества заявок, поступающих одновременно, нагрузка на сотрудников по урегулированию претензий возрастает, что может привести к небольшим задержкам в общении, пояснила Дрижирук.
Приготовьтесь к следующему шторму
Ответственный домовладелец готовится не только к возможному шторму, но и к будущим штормам. Например, незакрепленные предметы во дворе могут стать причиной ущерба, если их поднимет сильный ветер, бросая в окна, соседские постройки или на крышу автомобиля. Чтобы избежать этого, рекомендуется заранее убрать все предметы, которые могут стать потенциальной угрозой: садовую мебель, батуты, мангалы, цветочные горшки на балконах и т. д. Важно прислушиваться к предупреждениям и убирать такие вещи при угрозе шторма, отметила Дрижирук.
Во время грозы важно отключить от сети чувствительные бытовые приборы. Лучше всего на время грозы полностью отключить электричество. По возможности нужно отсоединить также тепловые насосы и роботы-газонокосилки, которые часто повреждаются при ударе молнии. Также обязательно нужно проверить, работают ли в доме датчики дыма и угарного газа, чтобы они могли предупредить о возможной опасности еще до того, как она станет очевидной.