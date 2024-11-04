Министерство внутренних дел направит на согласование проект изменений в Закон о церквях и приходах

"Люди, которых мы не ждем в свою страну, не могут здесь руководить религиозными объединениями". Лаури Ляэнеметс, министр внутренних дел

Таким лицам, организациям или объединениям в уставах не дается право на принятие соответствующих решений или участие в их принятии, исходящих из устава и находящихся в них данных.

Требования касаются и членов правления религиозных объединений и священнослужителей

Согласно законопроекту, членом правления не может быть лицо, чья деятельность была или в настоящее время направлена, или есть основания полагать, что деятельность была и остается направленной против безопасности Эстонии, чья деятельность может представлять опасность для общественного и конституционного порядка в Эстонии.

Также членом правления не может быть лицо, которому отказано в предоставлении визы или вида на жительство, продлении вида на жительство или его аннулировании, в случае аннулирования визы по причине возможной угрозы безопасности государству. "Люди, которых мы не ждем в свою страну, не могут здесь руководить религиозными объединениями", - пояснил министр Ляэнеметс.

В законопроект внесены дополнения к обязанностям держателя регистра и внесены уточнения в части названия религиозного объединения. Название должно четко отличаться от названий уже зарегистрированных религиозных объединений и не может вводить в заблуждение в целях своей деятельности, влияния и правовой формы. Также название не может быть с точки зрения других религиозных объединений обобщающим и включающим иные религиозные объединения без учета их религиозных установок. Также законопроект позволит решать проблемы в случаях неправомочного использования религиозных титулов.

Отзывы и предложения по законопроекту МВД ждет от других министерств, Совета церквей Эстонии, иных заинтересованных организаций до 13 ноября 2024 года.