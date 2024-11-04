Министерство внутренних дел направит на согласование законопроект об изменениях в Законе о церквях и приходах. Цель законопроекта заключается в упорядочении и обновлении существующей регуляции с учетом выявленных на практике упущений, разнообразия религиозных сообществ и ситуации с безопасностью в мире. Также законопроект содержит изменения, которые касаются управления религиозными организациями и выбора названия.
Министерство внутренних дел направит на согласование проект изменений в Закон о церквях и приходах
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал, что основной задачей законопроекта является защита религиозной жизни в Эстонии и свободы вероисповедания.
- Предпосылкой для свободы вероисповедания является то, что никто не может использовать религиозные организации и верующих в своей враждебной политической агенде. В интересах государства, которое уважает свободу вероисповедания, забота о здоровье и полноценности религиозной жизни является важной с точки зрения исключения политизации религии со стороны внешнего враждебного проявления, будь это враждебное государство, либо какая-нибудь радикально настроенная организация. Поэтому мы данным законопроектом уточняем многие пункты закона, которые позволят исключить использование религиозных организаций для разжигания розни и насилия в отношении каких-либо национальностей, религий или культурных мировоззрений. Этим законопроектом государство создает более четкие ожидания в правовом поле деятельности религиозных организаций, а также снижает градус разных угроз безопасности сегодня и в будущем. В деятельность законопослушных церквей и приходов у государства нет причин вмешиваться, - сказал министр Ляэнеметс.
К деятельности религиозных объединений и союзов будут предъявлены дополнительные требования
Согласно законопроекту, церковь, приход, союз приходов и монастырь не могут руководствоваться в своей деятельности исходящими от иностранных лиц, организаций или объединений или связанных с ними уставом, религиозным мировоззрением или учением, если эти лица, организации и объединения представляют опасность для эстонского общества или конституционного строя, поддерживают военную агрессию или призывают к войне, терроризму или иному применению оружия, насилию или находятся в противоречии с общепринятыми принципами международного права.
"Люди, которых мы не ждем в свою страну, не могут здесь руководить религиозными объединениями".Лаури Ляэнеметс, министр внутренних дел
Таким лицам, организациям или объединениям в уставах не дается право на принятие соответствующих решений или участие в их принятии, исходящих из устава и находящихся в них данных.
Требования касаются и членов правления религиозных объединений и священнослужителей
Согласно законопроекту, членом правления не может быть лицо, чья деятельность была или в настоящее время направлена, или есть основания полагать, что деятельность была и остается направленной против безопасности Эстонии, чья деятельность может представлять опасность для общественного и конституционного порядка в Эстонии.
Также членом правления не может быть лицо, которому отказано в предоставлении визы или вида на жительство, продлении вида на жительство или его аннулировании, в случае аннулирования визы по причине возможной угрозы безопасности государству. "Люди, которых мы не ждем в свою страну, не могут здесь руководить религиозными объединениями", - пояснил министр Ляэнеметс.
В законопроект внесены дополнения к обязанностям держателя регистра и внесены уточнения в части названия религиозного объединения. Название должно четко отличаться от названий уже зарегистрированных религиозных объединений и не может вводить в заблуждение в целях своей деятельности, влияния и правовой формы. Также название не может быть с точки зрения других религиозных объединений обобщающим и включающим иные религиозные объединения без учета их религиозных установок. Также законопроект позволит решать проблемы в случаях неправомочного использования религиозных титулов.
Отзывы и предложения по законопроекту МВД ждет от других министерств, Совета церквей Эстонии, иных заинтересованных организаций до 13 ноября 2024 года.