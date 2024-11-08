Мартин Хельме: местные украинцы также не должны голосовать на муниципальных выборах

По его словам, граждане Украины - вторая по численности группа неграждан, которые могут голосовать здесь после граждан России, и идеологически он не видит смысла в том, чтобы давать право голоса представителям одной славянской страны и не давать право голоса представителям других славянских стран.

- Мы все знаем, что граждане Украины здесь часто имеют двойное гражданство. Второе - российское, у них два паспорта в кармане. Мы также знаем, что украинцы здесь в подавляющем большинстве русскоязычные и находятся в российском инфополе. Я не собираюсь называть их путинистами, но по своим взглядам и электоральным предпочтениям они не сильно отличаются от местных граждан России, - прокомментировал Хельме.