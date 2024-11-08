Председатель Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме заявил, что национал-консерваторы готовы поддержать поправки к Конституции, связанные с избирательным правом, если они исключат право голоса для граждан третьих стран, и предложение сохранить право голоса на местных выборах для граждан Украины, проживающих в Эстонии, он не поддерживает.
Мартин Хельме: местные украинцы также не должны голосовать на муниципальных выборах
Об этом сообщает портал новостей rus.err.ee.
По его словам, граждане Украины - вторая по численности группа неграждан, которые могут голосовать здесь после граждан России, и идеологически он не видит смысла в том, чтобы давать право голоса представителям одной славянской страны и не давать право голоса представителям других славянских стран.
- Мы все знаем, что граждане Украины здесь часто имеют двойное гражданство. Второе - российское, у них два паспорта в кармане. Мы также знаем, что украинцы здесь в подавляющем большинстве русскоязычные и находятся в российском инфополе. Я не собираюсь называть их путинистами, но по своим взглядам и электоральным предпочтениям они не сильно отличаются от местных граждан России, - прокомментировал Хельме.