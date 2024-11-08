Михаил Кылварт: у людей с постоянным видом на жительство в Эстонии должно быть избирательное право

"По моему мнению, должно быть так, чтобы человек получал право голоса на местных выборах не на основании его связи с какой-то страной - будь то место рождения или гражданства - а исходя из того, как он связан с нашим государством. Если он постоянный житель страны, владеет государственным языком, у него есть доход, то есть имеются все критерии, по которым ему должен быть выдан постоянный вид на жительство, - на основании этого он также мог бы голосовать на местных выборах.