Председатель Центристской партии Михаил Кылварт прокомментировал вопрос права голоса на местных выборах, заявив, что люди должны иметь возможность голосовать исходя из своей связи с Эстонией, а не с другой страной.
Михаил Кылварт: у людей с постоянным видом на жительство в Эстонии должно быть избирательное право
Кылварт сказал ERR, что ему неясно, какой законопроект предложит коалиция.
По его словам, нужно будет либо контролировать мысли людей, либо ограничивать избирательное право, или будут оба решения.
"По моему мнению, должно быть так, чтобы человек получал право голоса на местных выборах не на основании его связи с какой-то страной - будь то место рождения или гражданства - а исходя из того, как он связан с нашим государством. Если он постоянный житель страны, владеет государственным языком, у него есть доход, то есть имеются все критерии, по которым ему должен быть выдан постоянный вид на жительство, - на основании этого он также мог бы голосовать на местных выборах.