Ахти Асманн: Ограничение использования сланца - непонятно и нелогично

Если верить риторике, то Эстония является проводящим либеральную экономическую политику государством, где все расставляет по своим местам рынок. Я подписываюсь под этим принципом, однако следует больше углубиться в суть происходящего.

Во-первых, изменился рынок. Другие государства активно используют меры по привлечению инвестиций. Эстония этого не делает - так куда тогда направляются инвестиции и создаваемая дополнительная ценность? С конечной продукцией конкурируют все на равных основаниях, однако ставку на повышение конкурентоспособности производственных вложений и упрощение делопроизводства делают все капиталистические государства, за исключением Эстонии.

Во-вторых, ссылка на рынок никого не освобождает от активного руководства экономикой.

Возьмем, к примеру, участие государства в коммерческих объединениях. Сейчас государство участвует в предпринимательстве, когда наблюдается рыночный сбой или у государства имеется стратегический интерес. Следуем ли мы этому принципу?

Если в какой-то момент у государства имелся стратегический интерес развивать через "Enefit Green" ветряную энергию, то имеется ли он и сейчас? Остается ли стратегическим интересом Эстонии развивать строительство ветряных и солнечных парков в Польше, или же государство могло бы продать оставшееся участие - полностью или частично - и направить эти деньги в некий нуждающийся в новом развитии сектор, будь то оборонная промышленность, химическая переработка древесины или диверсификация экономики Ида-Вирумаа?