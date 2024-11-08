От инсульта никто не защищен. В том числе молодой и энергичный человек

Частые признаки инсульта

Для инсульта характерно, что его симптомы возникают внезапно. Достаточно также одного симптома, чтобы вызвать скорую помощь.

Паралич мышц с одной стороны лица

Часто человек ощущает, что половина лица не слушается.

Нечувствительность одной половины тела

Часто человек ощущает, будто половина тела гудит или кожа становится нечувствительной.

Нарушение речи

Часто человек испытывает трудности с произнесением нужных слов и пониманием речи.

Необъяснимое нарушение зрения

Часто человеку трудно сфокусироваться на каком-то предмете.

Нарушение равновесия и неуклюжесть

Часто человек чувствует внезапное головокружение и трудности с сохранением равновесия.

Очень сильная головная боль

Часто человек чувствует очень сильную головную боль, возникшую внезапно.

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