"Скажем честно, вы совсем не похожи на человека, перенесшего инсульт", - сказала главный врач Ида-Вируской центральной больницы Пилле Летюка, когда на инфомероприятии, посвященном Всемирному дню инсульта, пригласила выйти перед слушателями Ольгу Валгепеа-Сергееву, моложавую и сияющую учительницу Йыхвиской Кесклиннаской школы, внешний вид которой ничем не выдает перенесенного серьезного заболевания.
От инсульта никто не защищен. В том числе молодой и энергичный человек
Частые признаки инсульта
Для инсульта характерно, что его симптомы возникают внезапно. Достаточно также одного симптома, чтобы вызвать скорую помощь.
- Паралич мышц с одной стороны лица
Часто человек ощущает, что половина лица не слушается.
- Нечувствительность одной половины тела
Часто человек ощущает, будто половина тела гудит или кожа становится нечувствительной.
- Нарушение речи
Часто человек испытывает трудности с произнесением нужных слов и пониманием речи.
- Необъяснимое нарушение зрения
Часто человеку трудно сфокусироваться на каком-то предмете.
- Нарушение равновесия и неуклюжесть
Часто человек чувствует внезапное головокружение и трудности с сохранением равновесия.
- Очень сильная головная боль
Часто человек чувствует очень сильную головную боль, возникшую внезапно.
Ольга перенесла инсульт почти два года назад. Когда это случилось, ей было 45 лет. Стоял декабрь 2022 года, очередная волна ковида, в школе пришлось перейти на удаленное обучение. "Ученики - по одну сторону экрана у себя дома, а учителя - по другую, в помещении класса или тоже дома. Мне было удобнее вести работу в классе", - вспоминала она.
Была волна заболеваемости, и Ольга тоже чувствовала себя в то утро плохо, но тем не менее отправилась в школу.
- У меня и температура была, но я подумала, что ничего страшного - так как класс пустой, я никого не заражу. Когда провела два урока, почувствовала, что рука ослабла и почерк стал не мой. Происходили и другие странные вещи: дышать было тяжело, разговаривала медленно. Обычно я говорю быстро, а тут стала жевать слова. Подумала, что это температура на меня так действует.
Ольга приняла таблетку парацетамола и продолжила вести уроки. Когда школьный день закончился, женщина думала пойти домой и выспаться.
- Встала, а ноги меня уже не держали. Это было первое, что меня всерьез напугало. Позвонила дочери, чтобы она за мной зашла. Ей пришлось чуть ли не волочить меня в машину. В ответ на мое требование отвезти меня домой, где я выпью очередную таблетку парацетамола и высплюсь, она отвезла меня в больницу.
Стечение нескольких плохих обстоятельств
Исследования показали, что это вызванный тромбом инфаркт мозга.
- Меня положили в отделение интенсивной терапии, где сразу назначили тромболизис, чтобы разрушить тромб и восстановить кровоток. Позднее начали, конечно, искать также причину, почему такая вещь произошла с таким молодым и энергичным человеком. Мой лечащий врач, доктор Катрин Пыльд сделала вывод, что из-за высокой температуры кровь стала гуще и образовался тромб. Кроме того, у меня было воспаление легких и грипп, так что несколько плохих вещей разом.
В отделении неврологии Ольга провела десять дней. "К этому времени состояние стало удовлетворительным, но сильная слабость сохранялась долго. Хотя очень хотела выйти на работу, но не могла", - рассказала вынужденная два месяца провести на больничном учительница. По рекомендации врача она ежедневно принимала разжижающие кровь лекарства и прошла несколько реабилитационных курсов, в том числе курсы массажа, гимнастики в бассейне и грязевого лечения.
Поначалу Ольге казалось, что после инсульта можно восстановиться так, что от него и следа не останется.
- Думала, пройдет немного времени - и я опять стану прежним человеком, как до сих пор и было после любой болезни. Но, к сожалению, получилось не так. Со временем проявились разные последствия инсульта, например, когда писала на доске, рука опускалась вниз, и я постоянно спотыкалась на ровном месте - один раз падение закончилось даже переломом ноги.
Жизнь изменилась, но надо сохранять активность
Возникшие проблемы с равновесием вынудили отказаться от любимых увлечений.
- Например, я не могу больше ездить на мотоцикле. Я всегда была хорошим танцором, теперь возникают трудности с запоминанием танцевальных шагов и разучиванием новых танцев. Я также страстный лыжник, но уже не все лыжные позы мне даются - пришлось перейти с черных и красных склонов на синие и зеленые.
Последствия инсульта мешают также в работе и учебе.
- Мне как учителю смешно признаваться в этом, но у меня возникли проблемы с памятью. Я всегда все схватывала на лету. Теперь вынуждена очень много читать, повторять, закреплять. Использую всякие вспомогательные материалы, чтобы было на что опереться. Проблемы также с концентрацией. Я студент-заочник, и учиться стало довольно трудно. Раньше учеба шла очень гладко, теперь память подводит.
У Ольги появились также продолжительные головные боли, и тогда справляться с ними помогают свежий воздух и активное движение. Она старается также больше спать и соблюдать режим дня.
- Я хочу сказать другим: если в копилке ваших диагнозов есть инсульт, то не спешите считать себя инвалидом! Да, жизнь изменилась, для восстановления надо очень многое делать, и не все, может быть, восстановится. Но надо оставаться активным или начинать вести активный и здоровый образ жизни. Я не считаю себя инвалидом, просто со мной это произошло и с этим надо жить дальше. Нужно воспринимать себя таким, какой ты есть.
Ольга признается, что до личного опыта инсульт был для нее чем-то далеким. "Теперь вся моя семья более информирована, и этот опыт косвенно помог одному человеку. Дочь работала в детском саду и заметила, что поварихе стало плохо: лицо перекосило, речь замедлилась. Дочь сразу вызвала скорую помощь, сказала, что у ее мамы тоже было что-то подобное".
Время имеет решающее значение
Какие выводы сделала Ольга из своей истории?
- Надо быть очень внимательными к своим близким и их здоровью. Чем больше люди осведомлены, тем быстрее приходит помощь, а в случае инсульта время - самое важное.
Сама Ольга оказалась в больнице в последний момент, когда ей еще можно было провести тромболизис.
- Специфическое лечение, когда мы вводим в вену активное вещество и стараемся таким образом разрушить закупоривший сосуд тромб, можно проводить только в течение четырех с половиной часов после появления симптомов инсульта, - объяснила Пилле Летюка.
В прошлом году врачи Ида-Вируской центральной больницы провели 130 тромболизисов, и такое лечение получили только треть больных, поступивших с инсультом в отделение неотложной помощи. В общем в Ида-Вируской центральной больнице в год лечение проходят около четырехсот пациентов с инсультом.
- Среди тех, кому мы не могли провести тромболизис, у небольшой части имелись другие противопоказания, например, непосредственно перед этим была проведена какая-то крупная операция. Но большая часть - это люди, которые поступили в больницу, когда с появления симптомов инсульта прошло больше четырех с половиной часов или вообще не было известно, когда они появились. Иногда это неизвестно потому, что пациент утром просыпается, а у него уже есть симптомы, - сказала Пилле Летюка.
Слишком часто дорого обходится все-таки выжидание.
- Если спросить у человека, почему он не вызвал скорую помощь раньше, то типичный ответ таков: ждал, вдруг само пройдет. Самым долгим временем выжидания было шесть дней. Когда появляются симптомы инсульта, надо сразу звонить в скорую помощь. Если человек два часа ждал дома, то уже это очень много, ведь скорая помощь должна приехать, осмотреть, доставить в больницу, в больнице должен осмотреть невролог, провести обследование и тогда принять решение. Любое действие требует времени, - сказала доктор.
Пациенты все молодеют
Для того чтобы люди знали о симптомах инсульта и о связанных с ним рисках, 29 октября проводился Всемирный день инсульта. Ида-Вируская центральная больница пригласила желающих на инфодень в Ярвеский дом здоровья.
- Никто не защищен от инсульта, и пациенты становятся все моложе, мы видели и тридцатилетних пациентов с инсультом. Это значит, что все мы должны быть в каком-то смысле начеку, ведь профилактика - это проще и намного эффективнее и лучше, чем лечение, - отметила невролог Катрин Пыльд, несколько лет посвятившая финансируемому кассой здоровья проекту инсульта, с помощью которого в Ида-Вируской центральной больнице постарались улучшить лечение больных с инсультом.
Хотя проект завершился в 2022 году, часть деятельности по нему продолжается, например, работает кабинет инсульта. Медсестра по инсульту Юлия Козлова сказала на инфодне, что перенесшие инсульт пациенты и их близкие могли бы активнее использовать созданные возможности.
В жизни после инсульта важное место занимает также восстановительное лечение, начинающееся уже в больнице в отделении неврологии и продолжающееся в отделении восстановительного лечения.
- Можно спросить, о каком восстановлении мы вообще говорим, ведь нервные клетки не восстанавливаются. Они и правда большей частью не восстанавливаются, однако реабилитация происходит посредством того, что мозг, говоря упрощенно, реорганизует свою работу: он находит пути обхода поврежденной части и создает новые связи. Процедуры восстановительного лечения этому содействуют. Так что поддерживающее и обучающее справляться восстановительное лечение очень важно, - отметила доктор Пилле Летюка.
Образ жизни играет очень большую роль в профилактике инсульта
Факторы риска инсульта можно разделить на две группы. На одни из них повлиять нельзя - например, на пол и возраст. "Инсульт - это заболевание возрастное, хотя четверть инсультов случается с людьми моложе 50 лет. У женщин инсульт бывает чаще, так как у них продолжительность жизни больше", - рассказала главный врач Ида-Вируской центральной больницы, невролог Пилле Летюка.
Однако, по ее словам, значительно больше таких факторов риска, на которые можно повлиять изменением образа жизни и лекарствами. Более подробно о факторах риска можно прочитать на веб-странице insult.ee.
Факторами риска инсульта являются некоторые заболевания и состояния
- Высокое кровяное давление
Давление, которое выше нормы, нуждается в лечении.
- Диабет
Диабет повреждает кровяные сосуды и увеличивает риск возникновения инсульта.
- Нарушения сердечного ритма
Частой причиной инсульта является мерцательная аритмия ("нарушение сердечного ритма"), так как в сердце с нарушениями ритма могут образоваться тромбы, которую могут вызвать закупорку кровеносных сосудов мозга. Поэтому надо принимать разжижающие кровь лекарства, которые назначает семейный врач или кардиолог.
- Высокий уровень холестерина в крови
Холестерин является необходимым веществом, которое наш организм вырабатывает сам. В то же время излишки холестерина могут накапливаться в кровеносных сосудах, из-за чего возникает "обызвествление" и ухудшается кровоток.
Связанные с инсультом риски повышает также образ жизни
- Большой вес тела
Вес тела каждого человека зависит от его физической конституции и наследственной предрасположенности. Однако лишний вес чаще всего становится последствием неправильного образа жизни.
- Злоупотребление алкоголем
Чрезмерное потребление алкоголя увеличивает риск инсульта, так как повышает кровяное давление. Особенно опасно употребление большого количества алкоголя в течение короткого времени, что вызывает резкое повышение кровяного давления и изменение состава крови.
- Курение
Курение удваивает риск инсульта, так как способствует известкованию кровеносных сосудов и образованию тромбов.
Регулярная физическая активность снижает кровяное давление, уравновешивает содержание жиров в крови и улучшает инсулиновый обмен веществ.