В Эстонии живет более 80000 граждан Российской Федерации, из которых значительная часть - в Ида-Вирумаа. Дебаты вокруг отнятия права голоса длятся уже давно, и они нужны, так как война в Украине развеяла иллюзии в отношении восточного соседа. Мы должны сделать все необходимое, чтобы обеспечить сплоченность и функционирование общества, а также предотвратить возможные конфликты здесь, в Эстонии.
Пирет Хартман: Право голоса - возможность сплотить или расколоть общество? Зависит от решения!
Вопрос права голоса кроет под собой подводные камни, так как желая сделать Эстонию более патриотичной, можем добиться противоположного эффекта - болезненно и остро расколоть общество. Этот вопрос сам по себе создает атмосферу противостояния. Вместо охоты за политической популярностью нужно искать компромисс, который сделает нас сильнее. Многие боятся, что разрешение участвовать в выборах даст людям с совсем другими взглядами возможность влиять на местную демократию. Поэтому фокус обсуждений должен быть именно на этом.
Я родом из Ида-Вирумаа, и здесь до сих пор живут мои родители. Часто сама наведываюсь в уезд, так как именно здесь я чувствую себя как дома. В Ида-Вирумаа мы десятилетиями жили бок о бок с русскоязычными людьми, которые также участвовали в развитии Эстонии. Многие из них, к сожалению, не разговаривают по-эстонски, но они любят и уважают страну, в которой живут. Теперь же мы хотим их оттолкнуть. Зачем?
Разве после отнятия права голоса они станут более лучшими эстоноземельцами, от того, что им некуда податься? Ясно, что как нет двух одинаковых эстонцев, так нет и двух одинаковых русских. Зачастую русскоязычный человек - на самом деле украинец, белорус, чуваш или еще кто-нибудь. Разумеется, есть и такие граждане России, которые представляют опасность безопасности Эстонии, а также раскалывают общество своими действиями и отношением. Но такие люди, к сожалению, есть и среди граждан других стран. На их идентитет влияет множество разнообразных факторов. Так же как важно гражданство, важна и лояльность. Исследования интеграции показывают, что русскоязычные люди делятся на группы с разной степенью интеграции - есть как те, кто хорошо интегрировались и разговаривают по-эстонски, так и те, кто не доверяют эстонскому государству и не участвуют в нашем общем культурном пространстве. И такие люди есть как среди граждан Эстонии, так и среди неграждан.
Наши партнеры по коалиции говорят о "персональном государстве" и о том, что нужно учитывать возможности каждого. По моему мнению, наше общество слишком маленькое, чтобы оставить кого-либо в одиночестве или без внимания. В том числе и тех, кто лоялен Эстонии, но не может получить наше гражданство, так как этому препятствует политика властей восточного соседа.
Нет волшебной палочки, мановением которой можно было бы решить проблемы интеграции. Заниматься нужно политикой образования, коммуникацией и обучению языку, обеспечить людям возможности для карьерного развития, доступ к культуре. При организации всего этого, несмотря на нашу сложную историю и тяжелые вызовы, интеграционная политика Эстонии всегда уважала людей и их культурную автономию. Эстония стала впервые независимой в 1918 году, после публикации Манифеста всем народам Эстонии. Это означает, что мы уважаем все живущие здесь народы, бережем корни и культуру людей, но все это - опираясь на законы и правила Эстонии. Точно так же действуем и сейчас.
Богатством нашей культуры является свобода мнений - мы проводим фестиваль мнений, выслушиваем все стороны и носителей разных мнений и ценностей. Но сейчас, в обостренной ситуации, когда мы говорим об изменении Конституции, мы как будто не хотим обширного обсуждения в обществе. К сожалению, простые решения не работают при поиске ответов на сложные вопросы. Нужно осознать глубину данного вопроса, потому что, принимая поверхностные решения, можем остро ранить наше общество.
"Вопрос права голоса кроет под собой подводные камни, так как желая сделать Эстонию более патриотичной, можем добиться противоположного эффекта - болезненно и остро расколоть общество".Пирет Хартман, министр регионального развития и сельского хозяйства, СДПЭ
Высказывания, согласно которым клятва и воля человека не имеют значения или декларирование лояльности не подходит демократическому обществу, не соответствуют истине. Полгода назад я, как и все остальные министры, дала при вступлении в должность присягу: "Приступая к выполнению обязанностей члена Правительства Республики, осознаю, что несу в этой должности ответственность перед Эстонской Республикой и своей совестью. Торжественно клянусь оставаться верной конституционному строю Эстонской Республики и посвятить свои силы обеспечению благоденствия и будущего эстонского народа". Мы все-таки исходим из того, что члены нашего правительства этой присяге и следуют.
Все правительственные партии согласны, что если вопрос касается безопасности Эстонии, то и при предоставлении права голоса действует нулевая толерантность. Причины, по которой социал-демократы пытаются найти другое решение, - это желание защитить тех людей, которые спокойно живут здесь своей обычной жизнью. Супруги и дети многих из них - граждане Эстонии; они вносят свой вклад в развитие нашего общества. Зачастую у них нет возможности получить гражданство Эстонии, но они хотят и имеют право участвовать в обсуждении вопросов своей общины. И я считаю правильным доверять воле и желанию людей, которые они готовы подтвердить участием в выборах.
Совместно со всеми сторонами мы пытаемся найти решение, которое имело бы поддержку общества и которое поможет обеспечить нашу безопасность и в будущем. Давайте не будем увеличивать противоречия в обществе, а вместо этого попробуем сплотить его в сложные времена и работать над решениями, которые этому помогут.