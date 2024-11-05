Пирет Хартман: Право голоса - возможность сплотить или расколоть общество? Зависит от решения!

Вопрос права голоса кроет под собой подводные камни, так как желая сделать Эстонию более патриотичной, можем добиться противоположного эффекта - болезненно и остро расколоть общество. Этот вопрос сам по себе создает атмосферу противостояния. Вместо охоты за политической популярностью нужно искать компромисс, который сделает нас сильнее. Многие боятся, что разрешение участвовать в выборах даст людям с совсем другими взглядами возможность влиять на местную демократию. Поэтому фокус обсуждений должен быть именно на этом.

Я родом из Ида-Вирумаа, и здесь до сих пор живут мои родители. Часто сама наведываюсь в уезд, так как именно здесь я чувствую себя как дома. В Ида-Вирумаа мы десятилетиями жили бок о бок с русскоязычными людьми, которые также участвовали в развитии Эстонии. Многие из них, к сожалению, не разговаривают по-эстонски, но они любят и уважают страну, в которой живут. Теперь же мы хотим их оттолкнуть. Зачем?

Разве после отнятия права голоса они станут более лучшими эстоноземельцами, от того, что им некуда податься? Ясно, что как нет двух одинаковых эстонцев, так нет и двух одинаковых русских. Зачастую русскоязычный человек - на самом деле украинец, белорус, чуваш или еще кто-нибудь. Разумеется, есть и такие граждане России, которые представляют опасность безопасности Эстонии, а также раскалывают общество своими действиями и отношением. Но такие люди, к сожалению, есть и среди граждан других стран. На их идентитет влияет множество разнообразных факторов. Так же как важно гражданство, важна и лояльность. Исследования интеграции показывают, что русскоязычные люди делятся на группы с разной степенью интеграции - есть как те, кто хорошо интегрировались и разговаривают по-эстонски, так и те, кто не доверяют эстонскому государству и не участвуют в нашем общем культурном пространстве. И такие люди есть как среди граждан Эстонии, так и среди неграждан.